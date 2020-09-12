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futebol

Caio Paulista sofre fratura na mão em treino e desfalca o Fluminense

Jogador já iniciou o tratamento no departamento médico do clube e é mais uma baixa para o ataque tricolor, na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 19:10
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O atacante Caio Paulista sofreu uma fratura no segundo metacarpo da mão direita, na atividade da última sexta-feira. A lesão foi informada pelo Fluminense na noite deste sábado. O jogador já iniciou tratamento no departamento médico tricolor.
Com isso, Caio é mais um desfalque para o técnico Odair Hellmann no ataque. Além de não ter mais o centroavante titular, Evanilson, vendido ao Porto (POR), a equipe ainda perdeu Fred, que testou positivo para Covid-19. Apesar de ser reserva, Caio era uma opção utilizada.
O Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians. A partida, no Maracanã, é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

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