Caio Paulista é o representante do Fluminense na seleção da terceira rodada do Brasileirão

Jogando com um time misto, o Fluminense arrancou um empate com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, no Estádio Nabi Abi Chedid. Um dos titulares que esteve em campo foi o atacante Caio Paulista, autor do primeiro gol do Tricolor e que entrou na seleção da terceira rodada. A votação é feita por torcedores através do Twitter da competição.
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O time completo tem: Everson (Atlético-MG), Matheuzinho (Flamengo), Rever (Atlético-MG), Tinga (Fortaleza) e Filipe Luis (Flamengo); Jair (Atlético-MG), Gerson (Flamengo), Taison (Internacional) e Vitinho (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo) e Caio Paulista (Fluminense). Téc: Vojvoda (Fortaleza).
Veja a tabela do Campeonato Brasileiro O Fluminense é o sétimo colocado do Brasileirão, com cinco pontos em três jogos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Santos na quinta-feira, às 19h.