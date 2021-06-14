Caio Paulista é o representante do Fluminense na seleção da terceira rodada do Brasileirão

Jogando com um time misto, o Fluminense arrancou um empate com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, no Estádio Nabi Abi Chedid. Um dos titulares que esteve em campo foi o atacante Caio Paulista, autor do primeiro gol do Tricolor e que entrou na seleção da terceira rodada. A votação é feita por torcedores através do Twitter da competição.