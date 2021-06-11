Caio Paulista diz que Nene profetizou gol de falta: veja os bastidores da classificação do Fluminense

O Fluminense acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, mas garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após vencer no Maracanã por 2 a 0. No vídeo de bastidores divulgado pela "FluTV", o atacante Caio Paulista diz que Nene "profetizou" o gol marcado.
> Dois anos de Mário Bittencourt no Fluminense: relembre fatos marcantes e confira um balanço da gestão
- Antes do jogo ele falou assim: ‘Sofre uma falta na entrada da área, que hoje vai ter gol do Nenê’. Eu falei que ele ia fazer com a bola rolando, mas foi na falta. A chapada no Nenê! E, olha, estava longe ein - brincou Caio Paulista.
Estreante da noite, o zagueiro David Braz entrou no fim do segundo tempo para ajudar a segurar o resultado. Após o jogo, ele valorizou a classificação, mesmo com a derrota na segunda partida.
- A equipe se comportou muito bem os 180 minutos e fizemos a nossa parte - disse o defensor.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 20h30, em novo duelo com o Red Bull Bragantino, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.