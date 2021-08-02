Caio Paulista desfalca o Fluminense contra o Cerro Porteño; atleta deve ficar de fora até o fim do mês

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense terá uma decisão nesta terça-feira diante do Cerro Porteño, às 19h15, no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores. No entanto, a equipe terá o desfalque de Caio Paulista, que se lesionou contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 24 de julho. A lesão é considerada grave por ser grau 3 e o atacante tende a desfalcar a equipe em mais três rodadas da competição nacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal GE.

+ Confira e simule os confrontos da Copa Libertadores O departamento médico do Fluminense não divulgou oficialmente ao prazo em que o jogador desfalcará a equipe nas três competições. Contudo, a recuperação de uma lesão como essa: grau 3 na coxa direita, tende a ter o prazo de cerca de um mês. Como o atleta se lesionou no final de julho, a tendência é que fique longe dos gramados até o fim de agosto.

Com isso, o jogador deve ficar de fora dos duelos contra América Mineiro, Internacional e Atlético-MG, assim como das quartas de finais da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, nos dias 12 e 19 de agosto, caso o Tricolor garanta a vaga nesta terça-feira.

O atacante tem sido um dos destaques do Fluminense na temporada, com boas atuações e quatro gols e vinte e cinco jogos. Ele conseguiu vencer as desconfianças da torcida e se tornou um dos principais nomes do time dirigido por Roger Machado.