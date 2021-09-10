Caio Paulista comemora renovação no Fluminense: 'Sonho que hoje está sendo realizado'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de renovar o contrato com o Fluminense até 2026, Caio Paulista concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira. O atacante destacou que o novo vínculo é a realização de um sonho.

- Isso é muito importante para mim, pois o Fluminense é um clube que eu sempre gostei. As minhas renovações foram sempre por um ano, e fico feliz de atingir essa meta de permanecer neste clube tão maravilhoso por mais cinco temporadas, um objetivo que eu sempre busquei para a minha vida. É um sonho que hoje está sendo realizado - disse.

O clube comprou o atleta por 1,5 milhão por 100% dos direitos federativos e 50% dos direitos econômicos junto ao Tombense. Com contrato firmado por cinco temporadas, o atacante de 23 anos demonstra querer crescer no Fluminense.

- Agora é procurar evoluir bastante para ajudar essa instituição tão importante na minha vida - complemento

Formado em Xerém, o jogador foi dispensado ainda na base e subiu ao profissional no Avaí. Em 2020, acertou empréstimo por um ano com o Flu e renovou por mais uma temporada em março de 2021.

- Quando eu saí daqui, sempre tive a vontade de voltar. E essa conquista, este novo contrato, é também uma volta por cima para mim. Graças a Deus estou assinando por mais cinco anos - disse.

Quando perguntado se a renovação poderia ser um fator de acomodação, Caio Paulista foi categórico. Para ele, ter o vínculo estendido é resultado no trabalho do dia a dia, que não irá parar.

- Isso daí acho que não vem ao caso. Todo jogo entramos querendo dar o melhor, cada treino, cada jogo é como se fosse o último. Consegui essa definição de prolongar o contrato, graças ao dia a dia, partida a partida, que entrei dando raça, procurando dar o melhor pro Fluminense. Tenho de procurar sempre continuar com isso, numa constante evolução.