Caio Paulista celebra retorno ao Fluminense e agradece departamento médico após lesão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1 marcou não só a quarta partida sem derrota para os comandados de Marcão, mas também o retorno de um importante jogador. O atacante Caio Paulista, enfim, voltou a ficar disponível para a equipe após lesionar a coxa na partida contra o Palmeiras, em 24 de julho. Ele perdeu 11 jogos e celebrou o retorno.

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- Agradeço a Deus por cuidar de mim e me fazer retornar o mais rápido possível. Quero deixar aqui meu agradecimento ao departamento médico que teve paciência e competência para minha recuperação. Feliz por estar de volta - escreveu o jogador.

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