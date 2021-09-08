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Caio Paulista celebra retorno ao Fluminense e agradece departamento médico após lesão

Jogador começou no banco de reservas, mas entrou na vaga do lesionado Lucca ainda no primeiro tempo da vitória sobre a Chapecoense...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 14:11
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1 marcou não só a quarta partida sem derrota para os comandados de Marcão, mas também o retorno de um importante jogador. O atacante Caio Paulista, enfim, voltou a ficar disponível para a equipe após lesionar a coxa na partida contra o Palmeiras, em 24 de julho. Ele perdeu 11 jogos e celebrou o retorno.
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- Agradeço a Deus por cuidar de mim e me fazer retornar o mais rápido possível. Quero deixar aqui meu agradecimento ao departamento médico que teve paciência e competência para minha recuperação. Feliz por estar de volta - escreveu o jogador.
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​Caio começou no banco de reservas e a ideia era que entrasse apenas nos minutos finais para começar a ganhar ritmo de jogo novamente. No entanto, a lesão de Lucca aos 27 minutos do primeiro tempo obrigou o atacante a retornar antes. Com o resultado, o Flu chega aos 25 pontos e sobe para a sétima posição, ficando três atrás do Corinthians, que abre o G6. Para iniciar o segundo turno, o Fluminense receberá o São Paulo no domingo, às 20h30, no Maracanã.

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