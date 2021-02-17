Caio Lopes, Vinícius e Miranda reforçam a equipe Sub-20 do Vasco na final da Supercopa do Brasil

Crédito: Jovens voltam ao sub-20 para a decisão (Divulgação/Vasco; Rafael Ribeiro/ Vasco; Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O domingo promete muitas emoções ao torcedor do Vasco. Além do jogo decisivo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h, na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, a equipe sub-20 disputará a final da Supercopa do Brasil da categoria contra o Atlético-MG. O jogo será às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

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Diante disso, o técnico Diogo Siston terá o reforço de três jogadores, que estão no profissional, mas têm idade para jogar a decisão: o meio-campista Caio Lopes, o atacante Vinícius e o zagueiro Miranda. De acordo com o comandante, a decisão aconteceu em comum acordo entre o profissional e a base do clube. Ele também afirmou que ambas as partes compreendem que essa questão é comum no processo de transição dos jogadores. - Todo jogador do Vasco que tem idade de sub-20, está ciente de que dentro do processo de transição que vem sendo conduzido entre profissional e base, isso pode acontecer. Foi uma decisão do profissional com a base. E vendo o ganho esportivo para o clube, para esses jogadores que estão nesse momento descendo para fazer essa partida, nós temos que encarar isso como parte do processo. E o mais importante é que esses jogadores também encaram assim - analisou.

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- Nós tivemos esse tipo de experiência nesta temporada, jogadores que desceram do profissional e deram muita contribuição e conseguiram elevar o nível, mas também retomaram uma confiança ou ganharam uma rodagem maior. Até porque esses jogos são de alto nível. Nós estamos falando de competições como uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, Brasileiro. Então, a categoria do sub-20 tem um calendário muito rico - acrescentou.