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Caio Alexandre: 'A situação do Botafogo é complicada, mas faremos de tudo para ver a felicidade de vocês'

Ao fazer um balanço sobre 2020 seu perfil no Instagram, meio-campista oscilou entre ter se firmado como titular no Alvinegro e falar sobre desafio na reta final do Brasileiro-2020...

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 15:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O meio-campista Caio Alexandre foi outro jogador a falar sobre as perspectivas para 2021 com a camisa do Botafogo. Em seu perfil no Instagram, o jogador de 21 anos postou mensagem no qual lamentou o 2020 marcado pela pandemia de Covid-19, mas que profissionalmente trouxe uma evolução para ele como profissional no Alvinegro.
> Ex-Bota, Marcinho terá de prestar depoimento segunda-feira sobre atropelamento
"Pelo lado profissional estou realizando tudo aquilo que sonhei, no clube desde os 15 anos, hoje com muita garra, muita vontade, busco sempre ajudar para o clube a estar sempre no topo".
Em seguida, o meio-campista falou sobre a missão árdua na reta final do Campeonato Brasileiro-2020.
"A situação é complicada mas vamos fazer de tudo para reverter e ver a felicidade de todos vocês!! Vamos juntos e um 2021 repleto de bênçãos, alegria, saúde e muito sucesso para todos".
A equipe de Eduardo Barroca volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR.

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