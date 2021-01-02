Caio Alexandre: 'A situação do Botafogo é complicada, mas faremos de tudo para ver a felicidade de vocês'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O meio-campista Caio Alexandre foi outro jogador a falar sobre as perspectivas para 2021 com a camisa do Botafogo. Em seu perfil no Instagram, o jogador de 21 anos postou mensagem no qual lamentou o 2020 marcado pela pandemia de Covid-19, mas que profissionalmente trouxe uma evolução para ele como profissional no Alvinegro.

> Ex-Bota, Marcinho terá de prestar depoimento segunda-feira sobre atropelamento

"Pelo lado profissional estou realizando tudo aquilo que sonhei, no clube desde os 15 anos, hoje com muita garra, muita vontade, busco sempre ajudar para o clube a estar sempre no topo".

Em seguida, o meio-campista falou sobre a missão árdua na reta final do Campeonato Brasileiro-2020.

"A situação é complicada mas vamos fazer de tudo para reverter e ver a felicidade de todos vocês!! Vamos juntos e um 2021 repleto de bênçãos, alegria, saúde e muito sucesso para todos".