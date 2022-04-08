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Cagliari x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Partida na Sardenha é válida pela 32ª rodada do Scudetto. Time da casa luta contra a degola, enquanto a Velha Senhora ainda sonha com o título mesmo muito desfalcada...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 15:00

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:00

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, a Juventus visita o Cagliari, neste sábado, às 15h45, na Sardenha Arena. O Star + vai transmitir o confronto. Os donos da casa estão em 17º, uma posição acima do Z3, com 25 pontos. Já a Velha Senhora está em quarto, com 59 pontos, atrás de Milan (67), Napoli (66) e Internazionale (63). Confira a tabela do Campeonato Italiano
Para complicar ainda mais a vida da Juve, ela não tem mais confrontos diretos e a Internazionale possui um jogo a menos do que os demais. Para esta partida, o treinador Allegri continua com muitas baixas. São pelo menos sete confirmadas: Chiesa, McKennie, Locatelli, Ake e Kaio Jorge estão machucados, enquanto Morata e De Sciglio estão suspensos.
FICHA TÉCNICA
Cagliari x Juventus Scudetto - Campeonato Italiano32ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Sardegna Arena, em Cagliari (ITA)Transmissão: Star +
PROVÁVEIS TIMES
Cagliari (Técnico: Walter Mazzarri)Cragno; Goldaniga, Lovato e Altare; Zappa, Deiola, Carboni, Dalbert Henrique e Bellanova; Pereiro e João Pedro
Desfalques: Grassi (suspenso); Nandex e Strootman (lesionados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)
Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Arthur, Rabiot, Bernardeschi e Cuadrado; Dybala e Vlahovic
Desfalques: Chiesa, McKennie, Locatelli, Ake e Kaio Jorge (lesionados); Morata e De Sciglio (suspensos)
Crédito: JuventusestáemquartolugarnoItaliano,oitopontosatrásdolíderMilan(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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