Cagliari x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, a Juventus visita o Cagliari, neste sábado, às 15h45, na Sardenha Arena. O Star + vai transmitir o confronto. Os donos da casa estão em 17º, uma posição acima do Z3, com 25 pontos. Já a Velha Senhora está em quarto, com 59 pontos, atrás de Milan (67), Napoli (66) e Internazionale (63). Confira a tabela do Campeonato Italiano

Para complicar ainda mais a vida da Juve, ela não tem mais confrontos diretos e a Internazionale possui um jogo a menos do que os demais. Para esta partida, o treinador Allegri continua com muitas baixas. São pelo menos sete confirmadas: Chiesa, McKennie, Locatelli, Ake e Kaio Jorge estão machucados, enquanto Morata e De Sciglio estão suspensos.

FICHA TÉCNICA

Cagliari x Juventus Scudetto - Campeonato Italiano32ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Sardegna Arena, em Cagliari (ITA)Transmissão: Star +

PROVÁVEIS TIMES

Cagliari (Técnico: Walter Mazzarri)Cragno; Goldaniga, Lovato e Altare; Zappa, Deiola, Carboni, Dalbert Henrique e Bellanova; Pereiro e João Pedro

Desfalques: Grassi (suspenso); Nandex e Strootman (lesionados)

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)

Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Arthur, Rabiot, Bernardeschi e Cuadrado; Dybala e Vlahovic

Desfalques: Chiesa, McKennie, Locatelli, Ake e Kaio Jorge (lesionados); Morata e De Sciglio (suspensos)