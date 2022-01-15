Cadu brilha, Vasco vence o Audax-SP nos pênaltis e garante vaga nas oitavas de finais da Copinha

Depois do empate no tempo regulamentar, o Vasco derrotou o Audax-SP por 4 a 3 nos pênaltis e garantiu a vaga nas oitavas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dudu abriu o placar para os paulistas, mas Vinícius deixou tudo igual. No momento decisivo, o goleiro Cadu foi o herói ao defender duas cobranças da equipe de Osasco. Os cariocas aguardam o vencedor do duelo entre São Paulo e São Caetano para conhecer seu próximo adversário. + Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022

FALTOU PONTARIAO jogo começou quente em Osasco com uma disputa intensa no meio de campo entre as duas equipes. E surgiu dos pés de Vinícius a primeira grande chance do Vasco. Após o árbitro Gustavo Holanda Souza assinalar a penalidade máxima, o atacante foi para a cobrança, tentou o canto, mas mandou para fora.

AUDAX NA FRENTELogo em seguida, os donos da casa foram em busca do gol e saíram na frente. Na primeira chegada do Audax, Edherson chegou em velocidade pela direita e tocou para Dudu na área. O camisa 10 aproveitou o espaço e finalizou para o fundo da meta do goleiro Cadu. Em desvantagem, os Meninos da Colina quase empataram com o artilheiro Figueiredo. Depois de um cruzamento, ele cabeceou e a boa carimbou o travessão.

DESSA VEZ ENTROUCom mais volume de jogo, o Vasco foi em busca do empate e Marcos Dias fez uma linda jogada individual, entrou na área e foi derrubado por Edherson. Vinícius, com personalidade, foi para a cobrança e dessa vez balançou a rede do arqueiro paulista. O primeiro tempo terminou empatado em um jogo quente em Osasco.

EMPATE ATÉ O FIMNa volta do intervalo, O Audax assustou quando Leandro fez uma boa jogada pela direita e tocou para trás. Dudu voltou a a aparecer e tentou a finalização, mas Pimentel afastou o perigo. O Vasco só voltou a chegar na área aos 24 com Pimentel, que cabeceou para fora.

O HERÓI CADUCom o empate no tempo normal, as equipes foram para a disputa de pênaltis. Nela, o artilheiro Figueiredo desperdiçou a primeira cobrança do Vasco. O Audax-SP estava na frente, mas Ifeanyi tentou uma cavadinha e o goleiro Cadu pegou. No fim, o arqueiro cruz-maltino se tornou o herói do dia ao defender a batida de Luan Lima

FICHA-TÉCNICAAudax-SP 1x1 Vasco (3x4, nos pênaltis)

​Data-hora: 15/01/2022, às 17h15Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)Árbitro: Gustavo Holanda SouzaAssistente 1: Fausto Augusto Viana MorettiAssistente 2: Guilherme Holanda Moura LimaQuarto Árbitro: Hemerson Jose Nicoli de CamposAnalista de Vídeo: Douglas Perrone KatayamaCartões Amarelos: Kauã, Ítalo e Edherson (AUD) / Tavares e Pimentel (VAS)Cartões Vermelhos: -

Gols: Dudu (9'/1T) (1-0), Vinícius (40'/1T) (1-1)

PÊNALTS (3X4)

AUDAX-SP:- Borghetti (CONVERTEU)- Ítalo (CONVERTEU)- Dudu (CONVERTEU)- Ifeanyi (PERDEU)- Luan Lima (PERDEU)

VASCO:- Figueiredo (PERDEU)- Zé Victor (CONVERTEU)- JP Galvão (CONVERTEU)- Juan (CONVERTEU)- Marlon Santos (CONVERTEU)

AUDAX-SP (Técnico: Sérgio Baresi)Nathã, Kauã (Ítalo - intervalo), Douglas, Ifeanyi, e Varoli; Moreti (Otávio 34'/2T), Luan Lima, Borghetti; Dudu, Edherson (Pedro Vitor 42'/2T) e Borges (Lucas Eduardo - intervalo) (Leandro 17'/2T)

VASCO (Técnico: Igor Guerra) Cadu, JP Galvão, Pimentel, Zé Vitor e Julião (Victão 37'/2T); Rodrigo (Lucas Eduardo 21'/2T), Andrey (Juan 45'/2T) e Marlon Gomes (Marlon Santos 45'/2T); Vinícius (Erick Marcus 37'/2T), Figueiredo e Marcos Dias (Tavares 21'/2T)