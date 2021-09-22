Cádiz x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

O Barcelona viaja para encarar o Cádiz pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O clube catalão vive um momento de intensa pressão por conta dos resultados e desempenhos ruins na La Liga e Champions League.Koeman não dá coletiva, mas manda recado
- Nós, como elenco, temos que reconstruir a equipe de futebol sem poder fazer grandes investimentos financeiros. Isto necessita tempo. O processo onde nos encontramos merece respaldo incondicional em palaras e atos. Apoiem a política técnica e o processo que estamos realizando. Contamos com o apoio de vocês nestes tempos difíceis - disse Koeman em comunicado preparado à imprensa.
Momento complicado
Na La Liga, o Barcelona ocupa apenas a 8ª posição na classificação, mas está com uma partida a menos em relação aos outros rivais. No entanto, em quatro duelos, o clube conquistou apenas duas vitórias, enquanto obteve dois empates.
FICHA TÉCNICA:Cádiz x Barcelona
Data e horário: 23/9/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estadio Nuevo Mirandilla, em Cádis (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CÁDIZ (Técnico: Álvaro Cervera)Ledesma; Carcelen, Cala, Haroyan e Espino; Salvi, Fali, Alarcon, Jonsson e Lozano; Negredo
Desfalques: Jon Ander Garrido, Jose Mari, Alberto Perea e Carlos Akapo (machucados)
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Garcia e Dest; Sergi Roberto, Busquets e De Jong; Coutinho, Depay e Demir
Desfalques: Aguero, Dembélpe, Ansu Fati, Pedri, Alba e Balde (machucados)