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Cadê? Lesionado, Diego Cavalieri completa seis meses sem jogar pelo Botafogo

Goleiro, com uma lesão no pé direito, não sabe o que é jogar desde fevereiro, em partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão; arqueiro ainda está na transição...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:57
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Diego Cavalieri completou seis mês sem atuar pelo Botafogo. Fora de combate por conta de uma lesão no pé direito - mais especificamente no calcâneo, um dos ossos do calcanhar -, a última vez que o camisa 12 esteve em campo foi no dia 2 de fevereiro.
+ Três erros de arbitragem contra o Botafogo marcam a vitória sobre o Brasil de Pelotas; confira
Na ocasião, o Botafogo empatou com o Palmeiras em 1 a 1 no Allianz Parque, ainda no Brasileirão da última temporada. Desde então, Diego Cavalieri não apareceu mais com a camisa do Alvinegro. Diego Loureiro, atual titular, terminou a última Série A como titular.
Desde então, o Glorioso fez - entre todas as competições que disputou desde então - 40 jogos, sendo 35 na temporada 2021. Cavalieri, consequentemente, não participou de nenhum.
A lesão não é simples. Vale lembrar que Cavalieri chegou a entrar na reta final de transição e treinar com o elenco no fim de abril, mas voltou a sentir dores no mesmo pé direito, quando o treinador do Botafogo ainda era Marcelo Chamusca. Desde então, voltou a tratar da lesão e aparece raramente fazendo atividades em campo.– Cavalieri retornou há duas semanas para atividades no campo, vinha treinando normalmente. No início dessa semana voltou a sentir um desconforto, fez exames e está em processo de recuperação. Quem pode dar mais informações é o próprio Departamento Médico. Ele não está sendo utilizado porque está no DM - explicou Chamusca, à época.O Botafogo, em documento divulgado antes de todas as partidas disputadas pela Série B, colocou que Diego Cavalieri segue em transição. O mais recente informe médico do clube também colocou o goleiro neste mesmo status.
+ Gatito compartilha vídeo e continua na recuperação após lesão
Vale lembrar que o goleiro chegou a ser alvo de sondagens de clubes da MLS (Major League Soccer), o campeonato principal dos Estados Unidos, quando a última temporada acabou, mas o interesse não evoluiu justamente pela parte física do jogador.
Diego Cavalieri tem um dos maiores salários do elenco atual do Botafogo. O goleiro foi importante em jogos do último Campeonato Brasileiro, mas ainda não apareceu como disponível na atual temporada. Diego Loureiro e Douglas Borges se revezaram no gol do Alvinegro até aqui.

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