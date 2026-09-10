“A gente perdeu a habilidade de se desconectar”, diz ator e apresentador Marcos Veras





Na entrevista a seguir, para a Revista EducarES 2026, Veras fala sobre os efeitos da conexão permanente, a força de uma boa história e os caminhos para fazer escolhas sem se tornar refém das métricas.





Como é prender a atenção de uma plateia hoje em dia, quando as pessoas estão acostumadas a checar o celular a cada cinco minutos?

É um desafio cada vez maior. Isso é um movimento global e tem a ver com ansiedade, com a velocidade das coisas, a velocidade do próprio entretenimento, das séries, das peças de teatro, dos filmes, a velocidade da própria vida.





A gente está o tempo inteiro conectado e perdeu a habilidade de se desconectar um pouco das telas, do on-line, do Wi-Fi; de se conectar com o outro, com a pessoa que está almoçando ou jantando com você, com o filme que você está vendo.





É um desafio cada vez maior. O entretenimento e a cultura vêm se adaptando a isso, talvez não fazendo conteúdos tão longos, mas isso não é uma regra.





Acho que seria muito importante a gente fazer o movimento contrário: começar a se conectar com outras coisas e desconectar de algo que nos deixa conectados 24 horas por dia. Isso não é saudável.





O que o trabalho de ator lhe ensinou sobre escutar o outro de verdade, sem a interferência do “ruído” ao redor?

O trabalho do ator é, essencial e primordialmente, praticar a escuta. A nossa profissão é feita do outro, seja o outro o público, seja o outro o parceiro ou parceira de cena. Então, a escuta, a vulnerabilidade de nós, seres humanos, é muito potencializada no ator, no artista.





O ator é um observador da vida, um observador do cotidiano. Então, acho que a escuta, o olhar, a atenção, o silêncio fazem parte do meu trabalho de ator, e disso não abro mão.



