Cada vez mais perto, veja como Paulinho pode se encaixar no time do Corinthians

Com acerto encaminhado e cada vez mais próximo de fechar com o Corinthians, o volante Paulinho teve um vídeo vazado no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (13), o que aumenta a expectativa do torcedor corintiano. Aos 33 anos, o jogador, sem clube desde a saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita, em setembro, pode se encaixar de diversas formas no time comandado por Sylvinho.Uma provável escalação do meio para frente seria com Gabriel, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes. Nesta opção, o treinador usaria todas as suas principais peças no meio-campo. Sylvinho, inclusive, acredita na possibilidade de utilizar todos os jogadores juntos.

- No futebol dá para jogar todo mundo junto. Depois eu tenho que quebrar a cabeça, mas todo mundo pode jogar com todo mundo. Depois vamos fazer as melhores escolhas e usar o Paulinho dentro das características dele, que são muito boas - avaliou Sylvinho, em entrevista à Rádio Bandeirantes.Apesar das várias possibilidades de montar a equipe, vale ressaltar que Paulinho não é o mesmo de uma década atrás, e há chances dele ainda não estar 100% durante os 90 minutos em uma sequência de jogos. Outra questão é a forma como Paulinho vinha atuando recentemente na China e também na Arábia, um pouco mais avançado, como um meia-atacante, diferentemente do estilo de jogo de 2012, quando atuava como segundo volante.

Sylvinho poderá utilizar em seus testes uma formação sem Giuliano, com quem, neste caso, Paulinho disputaria vaga: Gabriel, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Róger Guedes e Jô. Caso queira um time bem mais ofensivo, o treinador pode, ainda, usar Paulinho como primeiro volante, desta forma: Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian, Róger Guedes e Jô.

Em todas as opções citadas, Renato Augusto permanece no time, mas uma possibilidade é que os atletas se revezem, principalmente, quando se tem um calendário apertado de jogos como no futebol brasileiro. Além disso, uma opção seria a saída de Willian para escalar Paulinho e reforçar o meio-campo, assim: Gabriel, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Jô.

Pelo Corinthians, Paulinho jogou entre 2010 e 2013 e disputou 167 jogos, marcando 34 gols. O volante conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro de 2011, Copa Libertadores e Mundial de 2012 e Paulistão de 2013.