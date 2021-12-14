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futebol

Cada vez mais perto, veja como Paulinho pode se encaixar no time do Corinthians

Jogador de 33 anos está perto de ser anunciado pelo clube alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 07:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 07:00

Com acerto encaminhado e cada vez mais próximo de fechar com o Corinthians, o volante Paulinho teve um vídeo vazado no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (13), o que aumenta a expectativa do torcedor corintiano. Aos 33 anos, o jogador, sem clube desde a saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita, em setembro, pode se encaixar de diversas formas no time comandado por Sylvinho.Uma provável escalação do meio para frente seria com Gabriel, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes. Nesta opção, o treinador usaria todas as suas principais peças no meio-campo. Sylvinho, inclusive, acredita na possibilidade de utilizar todos os jogadores juntos.
- No futebol dá para jogar todo mundo junto. Depois eu tenho que quebrar a cabeça, mas todo mundo pode jogar com todo mundo. Depois vamos fazer as melhores escolhas e usar o Paulinho dentro das características dele, que são muito boas - avaliou Sylvinho, em entrevista à Rádio Bandeirantes.Apesar das várias possibilidades de montar a equipe, vale ressaltar que Paulinho não é o mesmo de uma década atrás, e há chances dele ainda não estar 100% durante os 90 minutos em uma sequência de jogos. Outra questão é a forma como Paulinho vinha atuando recentemente na China e também na Arábia, um pouco mais avançado, como um meia-atacante, diferentemente do estilo de jogo de 2012, quando atuava como segundo volante.
Sylvinho poderá utilizar em seus testes uma formação sem Giuliano, com quem, neste caso, Paulinho disputaria vaga: Gabriel, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Róger Guedes e Jô. Caso queira um time bem mais ofensivo, o treinador pode, ainda, usar Paulinho como primeiro volante, desta forma: Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian, Róger Guedes e Jô.
Em todas as opções citadas, Renato Augusto permanece no time, mas uma possibilidade é que os atletas se revezem, principalmente, quando se tem um calendário apertado de jogos como no futebol brasileiro. Além disso, uma opção seria a saída de Willian para escalar Paulinho e reforçar o meio-campo, assim: Gabriel, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Jô.
Pelo Corinthians, Paulinho jogou entre 2010 e 2013 e disputou 167 jogos, marcando 34 gols. O volante conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro de 2011, Copa Libertadores e Mundial de 2012 e Paulistão de 2013.
Crédito: OvolantePaulinhoestápertoderetornaraoCorinthians(Foto:DanielAugustoJr./Ag.Corinthians

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