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'Cada dia tenho mais certeza que fiz a escolha correta', revela Pedro após completar dois anos de Flamengo

Atacante soma 100 jogos e 41 gols pelo clube rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 15:28

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:28

Dois anos de Flamengo. Pedro completou 24 meses a serviço do clube no último domingo, quando, de folga, assim como o restante do elenco comandado por Paulo Sousa, agradeceu ao Fla em mensagem nas redes sociais, onde também foi homenageado pelo Rubro-Negro pela data especial.- Cada dia tenho mais certeza que fiz a escolha correta em minha vida e carreira. Feliz por tudo construído até aqui e sedento por escrever páginas ainda mais bonitas e vitoriosas. Obrigado, Flamengo. Vamos juntos! - escreveu Pedro, que leu o seguinte do Fla:
- Ele guarda, tá!? O nosso artilheiro e ídolo completa 2 anos de MENGÃO hoje! Já são muitos gols, ou melhor, golaços e títulos vestindo o Manto! Pedro… Parabéns pela marca! A Nação te ama! Nós te amamos! 2022 tá aí! Vamos com tudo - postou o perfil oficial do clube.
> Fla estreia na quarta! Veja a tabela do Cariocão
Ao todo, Pedro soma 100 jogos pelo Flamengo, com 41 gols e 10 assistências, além de ter conquistado os seguintes títulos: um Brasileiro (2020), dois Cariocas (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021). O centroavante espera ter mais oportunidades em 2022.
NÚMEROS DE PEDRO PELO FLAMENGO
Temporada 2021- 46 jogos- 24 como titular- 23 gols e 3 assistências
Temporada 2020- 54 jogos- 25 como titular- 18 gols e 7 assistências
Crédito: PedrochegouaoFlamengonoiníciode2020(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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