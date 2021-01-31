Cacá tem sondagens do futebol japonês e pode deixar o Cruzeiro

O zagueiro Cacá não jogou diante do Paraná, pela última rodada da Série B, na sexta-feira, 29, porque ele pode estar de saída do Cruzeiro. O jogador foi liberado para resolver problemas particulares, mas o real motivo pode ser um acerto do defensor com o futebol japonês. Cacá recebeu sondagens de clubes do país asiático para ser emprestado, com a Raposa recebendo uma compensação financeira no negócio, que interessa ao time azul, para aliviar seu caixa. O Staff de Cacá confirmou que há sim uma procura pelo atleta, mas ainda sem proposta oficial para ele e para o Cruzeiro.