AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Cacá tem sondagens do futebol japonês e pode deixar o Cruzeiro

O jovem defensor é desejado por equipes do país asiático por empréstimo  e a Raposa pode facilitar o negocio, pois terá uma compensação financeira...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 17:05
Crédito: Cacá foi revelado pela base cruzeirense e é um "ativo" valorizado pelo clube-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O zagueiro Cacá não jogou diante do Paraná, pela última rodada da Série B, na sexta-feira, 29, porque ele pode estar de saída do Cruzeiro. O jogador foi liberado para resolver problemas particulares, mas o real motivo pode ser um acerto do defensor com o futebol japonês. Cacá recebeu sondagens de clubes do país asiático para ser emprestado, com a Raposa recebendo uma compensação financeira no negócio, que interessa ao time azul, para aliviar seu caixa. O Staff de Cacá confirmou que há sim uma procura pelo atleta, mas ainda sem proposta oficial para ele e para o Cruzeiro.
CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B O Cruzeiro não comenta negociações em andamento, mas não deve criar obstáculos para que a transação saia. O jogador já recebeu uma proposta na temporada, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, de 2 milhões de dólares (R$ 11,2 milhões), que foi descartada, pois o clube considerou baixo o valor. Cacá, que está no profissional desde 2018, tem rodagem pelo time principal e as sondagens para contar com o seu futebol são frequentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula quer usar contra novo tarifaço dos EUA
Imagem de destaque
Violência no interior do ES é problema sério a ser enfrentado
Vitor Vogas, colunista de Política de A Gazeta
Vitor Vogas assina nova coluna de política em A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados