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Cacá, do Cruzeiro, grava vídeo de apoio ao menino Luiz Eduardo

O defensor da Raposa deu seu incentivo à criança, vítima de injúria racial de um treinador em um torneio sub-11...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 18:50

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 18:50

Crédito: Cacá já foi símbolo de uma campanha da Raposa contra o racismo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O caso do menino Luiz Eduardo, de 11 anos, viralizou na internet. A criança gravou um vídeo depois do jogo contra Instituto S.E.T., em que o garoto chora e reclama do que ouviu dentro de campo na partida pela categoria sub-11 de um torneio em Goiás.
-O cara falava assim: “fecha o preto aí, ó!”. Aí eu aguardei para falar no final com os pais. Falou um tantão de vezes- disse na gravação. A situação comoveu o esporte e gerou reações de todos os tipos e apoio. E, uma delas foi do zagueiro Cacá, do Cruzeiro, dando apoio ao menino, que sofreu injúria racial.
-Fala, Luiz Eduardo! Aqui é o Cacá. Passando aqui para te passar uma força. Dizer que, infelizmente, no mundo em que vivemos o preconceito ainda existe. Mas a gente tem que fazer como você fez, não se calar, bater de frente com o preconceito e seguir em busca dos nossos sonhos para que a gente possa, um dia, tentar melhorar isso. Para gente é muito ruim. Pode ter certeza que estarei aqui torcendo pelo seu sucesso e te espero na Toca para um dia bater uma bola com você- disse no vídeo abaixo.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B Luiz Eduardo foi convidado pelo Cruzeiro para visitar a Toca da Raposa, prontamente aceito pelo menino, que virá em janeiro e será acompanhado pelo clube.
Além do Cruzeiro, Luiz Eduardo recebeu convites de Santos, Vasco e Fluminense para fazer testes. O craque Neymar também enviou uma mensagem de carinho ao garoto.

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