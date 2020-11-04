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futebol

Cabulosas se preparam para a estreia no Mineiro contra o Ipatinga

A equipe de moças do Cruzeiro tentará o bicampeonato na competição estadual...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 20:38

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:38

Crédito: A estreia no Mineiro Feminino será contra o Ipatinga, no Ipatingão-(Cruzeiro/Divulgação
O time de futebol feminino do Cruzeiro segue com sua preparação intensa para o torneio que fecha a temporada. A partir da próxima semana, as Cabulosas vão brigar pelo bicampeonato Mineiro, depois de terem conquistado o título inédito e de maneira invicta no ano passado.
A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quarta-feira a tabela da competição e o elenco celeste faz sua estreia contra o Ipatinga, no sábado, 14/11, às 15h, no estádio Municipal João Lamego Netto, o Ipatingão.
Em seguida, no dia 21, sábado, as cruzeirenses recebem na segunda rodada o Atlético-MG na Toca da Raposa I, no primeiro compromisso em seus domínios. Na terceira rodada a equipe azul enfrenta o América, no Sesc Venda, no dia 28.
No começo de dezembro o time comandado por Marcelo Frigério tem mais três compromissos pela fase classificatória do Estadual, com América no dia 5, Atlético-MG no dia 12 e novamente o Ipatinga no dia 16, fechando a primeira fase da disputa.
A decisão, disputada entre os dois primeiros colocados, será no dia 19 de dezembro. O clube de melhor campanha será o mandante na final. Para a meio-campista Vanessinha, a equipe vai com muita vontade para a disputa do Estadual.
-Tivemos um começo de ano muito bom, aí veio a pandemia e atrapalhou bastante, pois acabamos perdendo um pouco de preparo no recomeço do Brasileiro A1. Na reta final tivemos boas atuações, lutamos muito, e permanecemos na elite nacional. E agora nosso pensamento total está no Campeonato Mineiro, vamos pegar firmes pra mais vez a gente trazer este caneco para o Cruzeiro. O Clube merece este título e vamos lutar muito por ele- afirmou a jogadora.
O elenco de futebol feminino do Cruzeiro tem realizado seus treinos diariamente na Toca da Raposa I.
Fase classificatória – Cruzeiro – Campeonato Mineiro 2020Sábado, 14/11 - 15h - Ipatinga x Cruzeiro - Ipatingão - Ipatinga-MGSábado, 21/11 - 15h - Cruzeiro x Atlético-MG - Toca da Raposa I Sábado, 28/11 - 15h - América x Cruzeiro - Sesc Venda NovaSábado, 05/12 - 15h - Cruzeiro x América - Toca da Raposa ISábado, 12/12 - 15h - Atlético-MG x Cruzeiro - Cidade do Galo / Vespasiano-MGQuarta, 16/12 - 15h - Cruzeiro x Ipatinga - Toca da Raposa I

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