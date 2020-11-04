Cabulosas se preparam para a estreia no Mineiro contra o Ipatinga

Crédito: A estreia no Mineiro Feminino será contra o Ipatinga, no Ipatingão-(Cruzeiro/Divulgação

O time de futebol feminino do Cruzeiro segue com sua preparação intensa para o torneio que fecha a temporada. A partir da próxima semana, as Cabulosas vão brigar pelo bicampeonato Mineiro, depois de terem conquistado o título inédito e de maneira invicta no ano passado.

A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quarta-feira a tabela da competição e o elenco celeste faz sua estreia contra o Ipatinga, no sábado, 14/11, às 15h, no estádio Municipal João Lamego Netto, o Ipatingão.

Em seguida, no dia 21, sábado, as cruzeirenses recebem na segunda rodada o Atlético-MG na Toca da Raposa I, no primeiro compromisso em seus domínios. Na terceira rodada a equipe azul enfrenta o América, no Sesc Venda, no dia 28.

No começo de dezembro o time comandado por Marcelo Frigério tem mais três compromissos pela fase classificatória do Estadual, com América no dia 5, Atlético-MG no dia 12 e novamente o Ipatinga no dia 16, fechando a primeira fase da disputa.

A decisão, disputada entre os dois primeiros colocados, será no dia 19 de dezembro. O clube de melhor campanha será o mandante na final. Para a meio-campista Vanessinha, a equipe vai com muita vontade para a disputa do Estadual.

-Tivemos um começo de ano muito bom, aí veio a pandemia e atrapalhou bastante, pois acabamos perdendo um pouco de preparo no recomeço do Brasileiro A1. Na reta final tivemos boas atuações, lutamos muito, e permanecemos na elite nacional. E agora nosso pensamento total está no Campeonato Mineiro, vamos pegar firmes pra mais vez a gente trazer este caneco para o Cruzeiro. O Clube merece este título e vamos lutar muito por ele- afirmou a jogadora.

O elenco de futebol feminino do Cruzeiro tem realizado seus treinos diariamente na Toca da Raposa I.