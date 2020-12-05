Cabulosas impiedosas: goleada de 7 a 0 em cima do América-MG

Crédito: As Cabulosas aplicaram a maior goleada do Campeonato Mineiro 2020 sobre o América-MG-(Igor Sales/Cruzeiro

O time feminino do Cruzeiro, as Cabulosas, recebeu o América-MG na tarde deste sábado,5 de dezembro, na Toca da Raposa 1, e aplicou uma vitória maiúscula, com um placar de 7 a 0 sobre o adversário. A atacante Vanessinha marcou três vezes e os outros gols foram de Eskerdinha, Miriã, Kim e a volante Capelinha.

-Estou muito feliz por conseguir ajudar a minha equipe com esse gol. É uma vitória importante para todo o grupo. Estamos conseguindo superar vários problemas nos últimos dias e um resultado como este só reafirma o nosso trabalho no dia a dia. Mas agora é pé no chão, muito foco, e a gente já começar a pensar no próximo confronto-destacou Capelinha. Após o jogo com o América-MG, o Cruzeiro já tem outro clássico na agenda, com o duelo da próxima terça-feira, 8, às 15h contra o Atlético-MG, em jogo adiado da segunda rodada.

Com o resultado conquistado na Toca I o Cruzeiro chegou a sete pontos e ocupa a segunda posição na tabela do Mineiro, com duas vitórias, ambas sobre o América, e um empate com o Ipatinga. O Atlético-MG é o primeiro colocado com nove, o time americano tem três pontos e o Ipatinga contabiliza um.