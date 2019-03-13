Cabofriense x Vasco terá esquema especial de segurança e transporte

O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será palco do jogo entre Cabofriense e Vasco no próximo domingo (17). A partida é válida pela 4ª rodada da Taça Rio. Uma reunião de alinhamento do plano de ação foi realizada na Secretaria de Estado da Segurança Pública, na última terça-feira (12), para definir o esquema especial de segurança e transporte para o local. A expectativa dos organizadores do evento para o jogo é de receber cerca de 15 mil torcedores.

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Os portões do estádio serão abertos ao público às 14h e a orientação é para que o público chegue com antecedência para evitar filas na hora de entrar. Uma parte da rua que dá acesso ao estádio ficará fechada e só será permitida a passagem de torcedores com ingresso.

Os quatro setores do Kleber Andrade estarão divididos da seguinte forma: os setores A, B, C e D abrigarão as torcidas do Vasco. A entrada desses torcedores acontecerá pela parte da frente do estádio. O setor B1, segundo do lado esquerdo, abrigará a torcida Cabofriense.

Bolsões de estacionamento

Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e a recomendação é que seja utilizado o transporte público. Por isso, a Ceturb-ES preparou duas linhas exclusivas para o evento, uma delas partindo da Praça do Papa, em Vitória, e a outra do Parque da Prainha, em Vila Velha. Nesses locais, os torcedores poderão deixar seus automóveis e embarcar nos ônibus que irão direto ao estádio.

Ao todo, as duas linhas vão contar com veículos que começam a operar às 14h nos dois municípios e vão até às 15h30. No estacionamento da Praça do Papa, os carros sairão a cada 10 minutos. Na Prainha, a cada 20 minutos. Ao final da partida, os veículos das linhas exclusivas estarão posicionados na pista lateral da BR 262, no sentido Viana, para que os torcedores possam regressar aos bolsões de estacionamento.

Policiamento