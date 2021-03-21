Cabo no Vasco x Chamusca no Botafogo: dois Marcelos em busca de um lugar ao sol

Crédito: Marcelo Cabo e Marcelo Chamusca foram contratados no mês passado por Vasco e Botafogo (Divulgação

É a grande chance da carreira de cada um deles. Tanto Marcelo Cabo quanto Marcelo Chamusca foram contratados, respectivamente, por Vasco e Botafogo no final do mês passado. A missão tão grande quanto espinhenta é reconstruir os times cujos clubes também tentam se reerguer. E se enfrentam neste domingo.Cabo jogou futsal no clube, tem filha apaixonada pela cruz de malta. No ano passado, guiou o segundo turno do Atlético-GO na Série A do Campeonato Brasileiro. O 13º lugar, com 50 pontos, foi a melhor colocação do Dragão em sua história.

Chamusca também chegou no Glorioso com o moral de quem guiou mais de um ano o Cuiabá, que liderou a Série B do Campeonato Brasileiro e, sem ele, confirmaria o acesso. Ele rumou para o Fortaleza, onde ficou dois meses e acabou demitido.

Chega com o currículo marcado por ter quatro acessos na carreira - incluindo acessos para todas as divisões do futebol brasileiro -, algo que pesou para a decisão do Alvinegro. De volta ao Botafogo, ele tentará fazer melhor do que na primeira passagem.

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Em 2005, ele foi auxiliar do irmão Péricles Chamusca. O saldo, porém, foi de quatro vitórias, dois empates e sete derrotas naquele ano. Porém, no confronto direto entre os treinadores, a vantagem é do comandante botafoguense. São três vitórias contra apenas uma de Marcelo Cabo. Foram quatro empates. Os dados são do site "O gol". Confira os jogos: