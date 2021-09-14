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Cabelinho na régua, Fred pilhado e festa no vestiário: veja os bastidores da vitória do Fluminense

Jogadores cantaram 'time de guerreiros' após triunfo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão, no Maracanã...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 15:15
O Fluminense divulgou os bastidores da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os destaques vão para Wallace, da base, relacionado pela primeira vez, além da empolgação de Fred. Após o jogo, o atacante liderou a festa no vestiário. O Flu agora volta as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira.
Novidade na lista de relacionados, o jovem Wallace passou pelo famoso trote no vestiário e teve o cabelo raspado. Caio Paulista foi quem comandou a mudança de "corte". No discurso antes da partida, Fred destacou que o time vem somando pontos em todas as partidas do Brasileirão com Marcão, além de ressaltar a atenção com a bola parada ofensiva e defensiva.
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- Voltou o grito de guerreiro, time de guerreiros - disse Fred logo após o fim do jogo antes de aparecer no vestiário puxando o canto com os outros jogadores.

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