Cabeça fria e pé quente! Decisivo na reta final, Gabigol completa 18 jogos sem levar o 3º amarelo no Brasileiro

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A tratar sobre a sua passagem pelo Flamengo, Gabriel Barbosa já poderia batizar o seu nome como Gabigoldecisivo. Depois das marcas históricas em 2019, nesta temporada, o atacante brilhou na "hora certa", chegou a seis gols nos últimos seis jogos e se tornou essencial para o Rubro-Negro estar a uma vitória do octacampeonato brasileiro. Mas, para isso, teve que adotar uma nova versão de si.O modo "pilhado" teve que ser abrandecido para que Gabigol, após a partida contra o Internacional, no último domingo, completasse 18 jogos sem tomar cartão amarelo estando pendurado no Brasileiro. E foi diante do Colorado que ele marcou o sexto gol em seis jogos (um por jogo), justamente o que garantiu o triunfo de virada no Maracanã, por 2 a 1, pela 37ª rodada da competição.

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No Brasileirão de 2019, por exemplo, Gabigol levou 13 cartões amarelos, além de dois vermelhos, em 29 partidas realizadas. Na edição atual, sem contestar a arbitragem e entrar em discussões com adversários como outrora, são 24 jogos e apenas dois amarelos, pontualmente o par que o forçou a ficar "pianinho". Ele ainda tomou um cartão vermelho direto, em dezembro, contra o Bahia.

Quanto a cartão amarelo, o último de Gabigol se deu na vitória do Fla sobre o Santos na Vila Belmiro, no dia 30 de agosto de 2020, ainda pela 6ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, aliás, o gol da vitória - 1 a 0 - foi marcado por ele.

SEM DESFALQUES POR SUSPENSÃO

E não é só Gabigol que chegará ao jogo contra o São Paulo, na última rodada, sem desfalcar o Flamengo por conta de cartões. O time de Rogério Ceni não terá desfalque algum por suspensão - Filipe Luís, Gustavo Henrique e João Lucas, além de Gabi, estavam pendurados.

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Agora, chegou a "hora da verdade". Pela última rodada do Brasileirão, o Flamengo encara o São Paulo, nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. Com a vitória de ontem, o Rubro-Negro chegou à liderança, onde está com vantagem de dois pontos.