Bustos vai para quinto jogo como visitante em seis partidas no comando do Santos

O técnico Fabián Bustos chegou ao Brasil no dia 28 de fevereiro de 2022 para treinar o Santos. De lá para cá, viveu uma maratona de jogos como visitante. Entre partidas pelo Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o argentino só esteve uma vez na Vila Belmiro.Sua estreia aconteceria contra Ferroviária, fora de casa. Por conta das fortes chuvas e queda de energia, o jogo foi adiado. Assim, foi estrear contra o FluminensePI, no Albertão, em Teresina, e conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal.
Em seguida, foi derrotado no clássico contra o Palmeiras, Allianz Parque, empatou contra Ferroviária em Araraquara e conseguiu, enfim, comandar seu primeiro jogo na Vila. Foi na vitória contra o Água Santa, por 3 a 1, jogo que garantiu a permanência do Peixe na Série A-1.Após isso, fez sua estreia na Copa Sul-Americana contra o Banfield, no Estádio Florencio Sola. O Alvinegro saiu derrotado por 1 a 0.
Neste sábado, Bustos tem um novo desafio como visitante: joga contra o campeão Carioca Fluminense, no Maracanã, às 16h30, na abertura do Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos de Bustos pelo Santos:
Fluminense-PI 1x1 Santos - Albertão
Palmeiras 1x0 Santos - Allianz Parque
Ferroviária 3x3 Santos - Fonte Luminosa
Santos 3x1 Água Santa - Vila Belmiro
Banfield 1x0 Santos - Estádio Florencio Sola
Fluminense x Santos - Maracança - 09/04/2022