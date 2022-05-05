Bustos tenta quebrar dois tabus na partida contra a Universidad Católica

O Santos enfrenta a Universidad Católica nesta quinta-feira, às 21h30min, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Fabián Bustos precisa quebrar dois tabus para conquistar uma vitória na altitude: vencer a primeira partida no comando santista como visitante e também ganhar pela primeira vez da Católica na casa do adversário.Bustos volta a reencontrar o velho rival. O argentino fez sua carreira no futebol equatoriano e duelou contra a Católica em 15 oportunidades, sendo 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, tendo 44% de aproveitamento. Bustos enfrentou a equipe em cinco times que comandou: Macará, Manta, Delfin, Barcelona de Guayaquil e agora Santos.
No Macará fez apenas um jogo contra a Católica em casa e empatou. No Manta foram dois jogos, com uma vitória em casa e uma derrota fora. No Delfin foram sete jogos, com duas vitórias como mandante, dois empates em casa e fora e três derrotas, sendo duas foras e uma em casa. No Barcelona de Guayaquil foram quatro jogos, com uma vitória em casa, dois empates tanto em casa quanto fora e uma derrota como visitante. No Santos, venceu o adversário jogando em casa, na Vila Belmiro.Dos 15 confrontos, oito foram como mandante e sete como visitante. Todas as vitórias diante a Católica foram jogando em casa.
Confira o retrospecto de Bustos contra a Católica:
30/03/2013 – Macará 1 x 1 Universidad Católica (Série A – Primeira Etapa) (E)21/07/2013 – Universidad Católica 3 x 0 Manta (Série A – Segunda Etapa) (D)22/11/2013 – Manta 2 x 1 Universidad Católica (Série A – Segunda Etapa) (V)09/04/2016 – Universidad Católica 1 x 0 Delfin (Série A – Primeira Etapa) (D)30/04/2016 – Delfin 0 x 0 Universidad Católica (Série A – Primeira Etapa) (E)05/06/2018 – Delfin 5 x 2 Universidad Católica (Série A – Primeira Etapa) (V)29/08/2018 – Delfin 1 x 2 Universidad Católica (Série A – Segunda Etapa) (D)27/10/2018 – Universidad Católica 2 x 2 Delfin (Série A – Segunda Etapa) (E)16/03/2019 – Universidad Católica 2 x 1 Delfin (LigaPro Série A) (D)10/08/2019 – Delfin 2 x 1 Universidad Católica (LigaPro Série A) (V)14/09/2020 – Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Universidad Católica (LigaPro Série A) (V)21/12/2020 – Universidad Católica 0 x 0 Barcelona de Guayaquil (LigaPro Série A) (E)31/05/2021 – Universidad Católica 2 x 0 Barcelona de Guayaquil (LigaPro Série A) (D)21/11/2021 – Barcelona de Guayaquil 1 x 1 Universidad Católica (LigaPro Série A) (E)13/04/2022 - Santos 3 x 2 Universidad Católica (Copa Sul-Americana) (V)