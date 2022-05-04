Bustos recebe homenagens no primeiro treino do Santos no Equador

O Santos realizou seu primeiro treino no CT do Barcelona, em Guayaquil, já de olho no duelo contra a Universidad Católica nesta quinta-feira (05), às 21h30min, Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.No encontro desta tarde, Bustos foi homenageado pelos anfitriões recebendo do presidente, Carlos Alfaro Moreno, camisas do clube como presente. O Barcelona-EQU é ex time do técnico Peixe. Ele deixou o time equatoriano para comandar o Alvinegro após saída de Fabio Carille.

O treinador teve 57,7% de aproveitamento em 90 jogos disputados pela equipe equatoriana. Foram 45 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. Ele assumiu o clube em 2020 após bom trabalho no Delfín. O treinador chegou a enfrentar o Peixe na Taça Libertadores de 2021 e venceu os dois jogos.Nesta quarta-feira, o Alvinegro da Vila Belmiro para o último treino antes do confronto contra a Católica, pela Sul-Americana. Alguns jogadores titulares nem viajaram para o Equador, como o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson, o zagueiro Maicon, o volante Rodrigo Fernández e os atacantes Léo Baptistão e Ricardo Goulart.