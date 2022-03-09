Bustos fala em jogo equilibrado, mas vê justiça na classificação do Santos

Na noite desta terça-feira, o Santos venceu o Fluminense-PI nos pênaltis e conquistou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. A partida marcou a estreia do técnico Fabián Bustos no comando do Peixe.No tempo normal, empate em 1 a 1, com Ricardo Goulart marcando o tento do Peixe na parte final do jogo. Nos penais, deu Santos, por 5 a 4.No final do jogo, Bustos analisou o triunfo de sua equipe."Depois de ver muitas partidas do Brasileirão, da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, me dei conta que o nível é muito competitivo, mesmo contra equipes de outras categorias, é muito equilibrado. Se equilibra também porque o campo não estava em bom estado. A expectativa era fazer uma partida com uma vitória nos 90 minutos. A equipe fez um grande esforço, o rival foi bem, é uma boa equipe, fez as coisas bem, foi equilibrada. Temos coisas para melhorar na questão tática, defensivamente, com a posse de bola, na geração de jogadas. Mas acredito que era injusto não conseguirmos a vitória", disse o treinador.