Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bustos fala em jogo equilibrado, mas vê justiça na classificação do Santos

Peixe conseguiu classificação para a terceira fase da Copa do Brasil após vencer o Fluminense-PI nos pênaltis. Equipe agora volta suas atenções para o Paulistão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 00:53

Publicado em 09 de Março de 2022 às 00:53

Na noite desta terça-feira, o Santos venceu o Fluminense-PI nos pênaltis e conquistou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. A partida marcou a estreia do técnico Fabián Bustos no comando do Peixe.No tempo normal, empate em 1 a 1, com Ricardo Goulart marcando o tento do Peixe na parte final do jogo. Nos penais, deu Santos, por 5 a 4.No final do jogo, Bustos analisou o triunfo de sua equipe."Depois de ver muitas partidas do Brasileirão, da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, me dei conta que o nível é muito competitivo, mesmo contra equipes de outras categorias, é muito equilibrado. Se equilibra também porque o campo não estava em bom estado. A expectativa era fazer uma partida com uma vitória nos 90 minutos. A equipe fez um grande esforço, o rival foi bem, é uma boa equipe, fez as coisas bem, foi equilibrada. Temos coisas para melhorar na questão tática, defensivamente, com a posse de bola, na geração de jogadas. Mas acredito que era injusto não conseguirmos a vitória", disse o treinador.
Bustos também reclamou da arbitragem. Antes do empate, Marcos Leonardo empatou o jogo, mas o gol foi anulado de forma errada por impedimento. Em seguida, Camacho acabou sendo expulso.
"Era justo que conseguíssemos o empate. Antes, fizemos um gol legítimo, onde era para estar 1 a 1. A expulsão do Camacho nos custou. A equipe buscou e conseguiu empatar. Depois, eles lutaram para ganhar, nós também. Foi um jogo aberto dos dois lados. Mas com muitas coisas para melhorar e corrigir", completou Bustos.
Crédito: BustosfezsuaestreianocomandodoPeixecontraoFluminense-PI(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados