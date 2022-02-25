Bustos fala em grande desafio e explica escolha pelo Santos

O Santos anunciou no início da tarde desta sexta-feira (25), a contratação do seu novo técnico, Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil, do Equador. O treinador chega para vaga de Fábio Carille, demitido na semana passada.Em coletiva realizada no Equador com Beto Alfaro Moreno, presidente do Barcelona, Aquiles Alvarez Henriques, vice, Bustos falou sobre sua chegada ao Santos.

-Agora tenho um novo desafio, com outra instituição enorme. Vou buscar o êxito e fazer o melhor em todos os detalhes. Santos não está na Libertadores, está na Sul-Americana, e espero estar aqui para apoiar o Barcelona na final da Libertadores - disse Bustos.Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020.

- A decisão foi por algo mais familiar. Era um desafio que parecia muito difícil na minha vida. E chegou. Também pelo econômico pensando na minha família. Adoraria terminar o vínculo com o Barcelona, porque é onde sempre quis estar, mas recebi esse enorme desafio - completou o treinador.