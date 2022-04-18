Bustos explica ausência do meia Ed Carlos no profissional do Santos

O técnico Fabián Bustos foi questionado sobre o meia Ed Carlos em entrevista coletiva após a vitória do Santos sobre o Coritiba por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O argentino vê o jovem como bom jogador, mas acredita ter melhores opções.- Ed Carlos já vimos em alguns treinamentos. Ele não treina com o principal, mas com um grupo mais jovem (Sub-20). Eu acredito que Goulart, Baptistão, Pirani, Jhojan Julio, que podem atuar nessa posição, há uma diferença, em minha opinião existe uma diferença. Opinião de outros podem achar que não, que Ed Carlos é melhor. É um bom jogador, com muita boa técnica individual pelo que eu vi, mas sem o ritmo e intensidade de primeira divisão que podem ter Julio, Baptistão, Goulart. Podem não ser rápidos, mas são rápidos de mente, tem competência pura e hoje são esses o que tenho - afirmou o treinador.