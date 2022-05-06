Bustos elogia a postura defensiva do Santos e diz que grupo está crescendo

O técnico Fabián Bustos encontrou erros e acertos na vitória do Santos contra a Universidad Católica por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Equador, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.No final da partida, em sua entrevista coletiva, o treinador confessou que montou um esquema para conseguir defender da melhor forma e, na medida do possível, aproveitar os contra-ataques. No setor defensivo, alcançou o sucesso. No ataque, porém, não conseguiu executar o fato com a perfeição que queria.- O ponto alto é que fomos seguros defensivamente. Fizemos um bom trabalho no meio-campo também. Começamos, a partir do minuto 15 do segundo tempo, com as mudanças, sentir mais energia. O trabalho técnico foi o que pensamos, dar a bola para os laterais cruzarem, e nós estarmos firmes na área. Nossa parte era controlar o perigo que a Católica ia oferecer e aproveitar os contra-ataques. Mas não aproveitamos. Tivemos quatro jogadas onde saímos com superioridade numérica, mas não controlamos bem e não aproveitamos - disse Bustos.Contra a equipe equatoriana, o treinador santista poupou boa parte do elenco. Alguns jogadores titulares nem viajaram para o Equador, como o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson, o zagueiro Maicon, o volante Rodrigo Fernández e os atacantes Léo Baptistão e Ricardo Goulart.