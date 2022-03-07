Bustos comanda último treino do Santos antes do duelo contra o Fluminense-PI

O Santos realizou a última atividade antes de enfrentar o Fluminense-PI, na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece nesta terça-feira (8), no estádio Albertão, em Teresina. As atividades estão sendo realizadas no Hotel Bourbon Atibaia, em Atibaia.O Peixe deve ter o mesmo time que foi escalado para o duelo contra Ferroviária, no sábado, mas acabou não entrando em campo. A partida foi cancelada devido a uma queda de energia na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.
O técnico Fabián Bustos treinou em Atibaia com: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.Assim como na primeira fase, o Santos fará o jogo único fora de casa, mas em caso de empate nesta final o classificado será conhecido na disputa por pênaltis.