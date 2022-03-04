Bussinger se despede e Elder Campos é o novo técnico do Sub-17 do Santos

O Santos passou por mudança comando do Sub-17. Após o pedido de demissão de Gabriel Bussinger, a diretoria optou por colocar o técnico Elder Campos de volta na categoria.Elder Campos chegou na gestão de transição de Orlando Rollo em outubro de 2020 e comandou o time no Brasileiro Sub-17 de 2021. O Peixe não avançou para a fase de mata-mata e terminou em sexto do Grupo B, com 4 vitórias e 5 derrotas somando 11 gols marcados e 17 sofridos.

Logo depois da eliminação, Elder foi recolocado como auxiliar técnico na categoria Sub-20 com Rodrigo Chipp como treinador. Chipp foi demitido e Thiago Macedo Lima assumiu a categoria. Ele tirou o Santos da lanterna do Brasileiro e fez uma boa campanha no Paulista, mas acabou parando nas quartas para o Palmeiras.No entanto, em dezembro, Thiago Lima recebeu férias e Elder Campos assumiu o Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos perdeu a final para o Palmeiras e foi vice-campeão da Copinha 2022. O Santos chegou a fechar com Weslley Carvalho para o Sub-20, mas ele aceitou convite do Athlético-PR. Então, o Peixe acertou com Orlando Ribeiro, que estava no Sub-17 do Palmeiras.

Agora, Elder retorna como técnico na categoria Sub-17 na vaga de Gabriel Bussinger, que pediu demissão em fevereiro e se despediu do Santos oficialmente nas redes sociais nesta quinta-feira. Ele queria um crescimento profissional dentro do clube, mas recebeu a resposta de que não teria esse planejamento e pediu demissão.

- GRATIDÃO AO SANTOS. Encerro mais um ciclo profissional nesse gigante do futebol mundial! Uma das decisões mais difíceis desses 20 anos de carreira, mas temos que fazer escolhas e decidimos nos desafiar sempre mais! Agradeço ao Mazzuco, Jorge Andrade e Felipe Gil pelo convite! Aos atletas, comissão e funcionários pelo aprendizado! E desde o presidente Andres Rueda, a diretores e todos os funcionários que que me receberam tão bem! Agradeço à torcida pelo carinho e pelas mensagens! É incrível a cobertura da imprensa na base do Santos e o próprio interesse do torcedor em estar sempre conectado com as informações. Sem dúvidas foi algo especial em minha carreira! Vou com sentimento de um dia poder voltar e completar essa breve passagem! Como já dizem a nação santista, estar nesse clube "é um orgulho que nem todos podem ter! - agradeceu Bussinger pela passagem no Santos no Instagram.

Gabriel Bussinger deixou o Avaí e assumiu categoria Sub-17 em agosto de 2021 depois da saída de Elder Campos. Ele fez sua estreia no Campeonato Paulista Sub-17. Na competição, o Peixe parou nas quartas para a equipe do São Paulo. Foram 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 29 gols marcados e 19 sofridos no estadual.

No Paulista Cup Sub-16 parou nas semifinais para o Corinthians nos pênaltis. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos seis jogos da competição com 26 gols marcados e 11 sofridos. Na FAM Cup, foi eliminado também na semifinal para o Corinthians. Conquistou 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, com 6 gols marcados e 7 sofridos. Ao todo, Bussinger possui 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas em 27 jogos, com 41 gols marcados e 37 sofridos.