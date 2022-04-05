Busca por reação e fraco desempenho fora de casa: o que esperar do Oriente Petrolero contra o Fluminense

Apesar da eliminação da Libertadores, o sonho do Fluminense de conquistar uma competição continental segue vivo em 2022. Nesta quarta, o time entra em campo pela rodada inaugural da Copa Sul-Americana diante do Oriente Petrolero, da Bolívia, às 19h15, no Maracanã. O clube tem um histórico de boas campanhas no segundo torneio mais importante do continente e tenta embalar depois da conquista do Cariocão.Na véspera do confronto, o Oriente Petrolero chega em um momento diferente do Tricolor das Laranjeiras. A equipe, comandada pelo ex-jogador Erwin Sanchez, tem feito uma campanha irregular no Apertura do Campeonato Boliviano e vem de duas derrotas consecutivas. No último sábado, enquanto o Fluminense era campeão, os Verdolagas foram derrotados pelo Real Santa Cruz, fora de casa.

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Mesmo tendo saído na frente com gol do argentino Facundo Suárez, a equipe de Santa Cruz de la Sierra sofreu a virada com dois pênaltis e deixou pontos importantes pelo caminho. Antes dessa partida, o revés foi para o tradicional Blooming, também por 2 a 1, mas no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera. Hugo Dorrego balançou a rede para o Oriente, mas Jefferson Tavares desempatou aos 48 do segundo tempo.

Na temporada, o time Alviverde disputou nove partidas, sendo que saiu de campo com cinco vitórias e quatro derrotas. Até o momento, marcou 14 gols e sofreu 11, e ocupa a quinta colocação do Grupo A do campeonato nacional com 9 pontos, dois a menos que o Universitario de Sucre. Na principal liga do país, foram três vitórias e quatro derrotas em sete partidas.

Na primeira fase da Copa Sul-Americana, a equipe conquistou duas vitórias sobre o Royal Pari, também da Bolívia. No jogo de ida, 3 a 2 e na volta uma vitória convincente por 3 a 0. Fora de casa, até aqui, o Oriente venceu apenas uma na temporada, justamente na competição continental. No Liga nacional, foram três derrotas e apenas dois gols marcados.

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O Fluminense é considerado favorito por ter um elenco mais forte e jogar em casa diante de sua torcida. No entanto, Erwin Sanchez, que na época de jogador era comparado ao francês Michel Platini pelo seu estilo de jogo, está no comando da equipe boliviana desde 2020. Os outros times do Grupo H são o Junior Barranquilla-COL e o Unión de Santa Fe-ARG.

- Sem dúvida que é um grupo forte, com quatro estilos diferentes de futebol. Nós, como temos dito, queremos neste início de temporada fazer as coisas bem. Para nós será importante enfrentar grandes equipes como o Fluminense, Unión e Junior. Acredito que estamos nos preparando para chegar ao torneio da melhor forma. Creio que somos considerados a equipe mais fraca do grupo. Mas acredito que com trabalho, reforço e a atuação que teremos o resultado pode ser favorável - disse o treinador Erwin Sanchez em entrevista ao site oficial

- São três campeonatos fortes (brasileiro, colombiano e argentino). O Fluminense tem jogadores com bastante experiência e jovens que trazem bastante velocidade. Devemos ter respeito por cada um deles, porém não podemos confundir com medo. O Unión está em um campeonato forte como é o argentino, que a cada ano tem vendido jogadores para a Europa e a MLS... O Junior, nós conhecemos, pois já os enfrentamos - não ganhamos nenhuma vez. Serão lindos confrontos que iremos disputar e temos condição de enfrentar qualquer equipe - completou.

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Fundado por funcionários da empresa petrolífera estatal em 1955, o Oriente tem em seu elenco dois destaques. O argentino Facundo Suárez, que tem tem cinco gols e duas assistências em sete jogos, e o uruguaio Hugo Dorrego, responsável por dar dinâmica ao meio de campo e é o artilheiro do time no campeonato nacional com quatro gols.

Provável time: Wilson Quiñonez, Maximiliano Caire, Sebastían Álvarez, Leandro Zazpe, Ayrton Paz; Daniel Rojas, Ricardo Saldoval, Miguel Ríos, Héctor Sánchez, Hugo Dorrego; Facundo Suárez.