Burocrático, Internacional vence Aimoré e ameniza a crise

Pela 10ª rodada do Gauchão, o Internacional venceu o Aimoré por 1 a 0, no Beira-Rio. O único gol jogo veio através de David na etapa inicial.

CLASSIFICAÇÃO

Agora, o Internacional aparece na 3ª posição do Campeonato Gaúcho, com 15 pontos. O Aimoré é o 9º, com 11 pontos.

CALENDÁRIO

O Internacional volta a campo na quarta-feira, diante do Grêmio, no Beira-Rio. O Aimoré encara o São Luiz, no domingo.

TENSÃO NO INTER

Pressionado por conta da eliminação na Copa do Brasil, o Inter parecia mais ‘nervoso’ dentro de campo e não encantava o torcedor que compareceu ao Beira-Rio. Apesar da falta de criatividade, o Colorado, de maneira forçada, trabalhava para pressionar o Aimoré.

GOL DO ALÍVIO

O Colorado só respirou aliviado aos 32 minutos. David, que começou a ser mais explorado em campo, teve a chance da entrada da área, bateu firme e contou com o desvio na zaga para vencer o goleiro.

AIMORÉ NO ATAQUE

O gol colocou o Aimoré na busca do empate e, nos minutos finais da etapa inicial, o time visitante jogou no campo do Inter. Apesar da tentativa, nada de perigo ao gol de Daniel.

DANIEEEEEEL

No começo do 2º tempo, o Aimoré teve a grande chance do empate. Na cobrança de escanteio, Anilson desviou na primeira trave e Daniel fez milagre.

MORNO

Após o susto, o Internacional fez questão de diminuir o ímpeto do Aimoré e controlou um pouco mais o meio-campo.

CHANCES PERDIDAS

O Internacional criou duas boas chances em sequência. Na primeira, Mauricio bateu forte e Volpi salvou. Pouco depois, David recebeu de Gabriel dentro da área e chutou para fora.

INTERNACIONAL 1 X 0 AIMORÉLocal: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 06/3/2022 – 18h15Árbitro: Anderson Daronco (RS)Auxiliares: André da Silva Bitencourt (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)Público/renda: 5.045 pagantes/R$ 125.921,00Cartões amarelos: Mauricio (INT), - (AIM)Cartões vermelhos: –Gols: David (32’/1ºT)

INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Kaíque Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor (Moisés, aos 23/2ºT); Gabriel, Liziero (D’Alessandro, aos 36/2ºT), Edenilson (Jonny, aos 24/2º), Taison (Wesley Moraes, aos 24/2ºT) e Mauricio (Boschilha, aos 36/2ºT) ; David. Técnico Alexander Medina.

AIMORÉ: Fabian Volpi; Anilson, Natã, Lucão e Raphael Soares; Wellington Reis (Carlos Alberto, aos 15/1ºT) (Paulinho Dias, aos 28/2ºT), Mardley (Leandro Córdova, aos 38/2ºT) e Wagner (Adriano, ao 0/2ºT); Marcelinho, Vinicius Baiano e Sassá (Luis Soares, aos 28/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.