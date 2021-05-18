futebol

Burnley x Liverpool: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Jurgen Klopp sonha em alcançar o G4 e conquistar uma vaga na próxima Champions League, enquanto rival não tem pretensões na Premier League...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:51

LanceNet

Crédito: Liverpool vem de vitória épica com gol de Alisson sobre o West Brom (TIM KEETON / POOL / AFP
O Liverpool encara o Burnley fora de casa pela Premier League nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Os Reds ocupam a 5ª colocação, mas sonham em conquistar uma posição no G4 em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League.Objetivo
- Seria gigante (terminar no G4). Independentemente do que aconteceu neste ano, nós temos o destino em nossas mãos nos dois próximos jogos. Será como uma semifinal e uma final, mas estou pensando na semifinal. É difícil jogar contra o Burnley e diante de seus torcedores - avaliou o técnico Jurgen Klopp.
Anfield
Caso o Liverpool vença o Burnley, a equipe de Klopp já estaria dentro do G4 por conta do confronto entre Chelsea e Leicester nesta terça-feira. Com isso, os Reds podem consolidar a vaga para a Champions League diante dos seus torcedores na última rodada da Premier League contra o Crystal Palace.
FICHA TÉCNICA:Burnley x Liverpool
Data e horário: 19/5/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Turf Moor, em Burnley (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BURNLEY (Técnico: Seean Dyche)Peacock-Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Brownhill, Cork, Westwood e McNeil; Wood e Barnes
Desfalques: Dale Stephens, Robbie Brady, Phil Bardsley e Kevin Long (machucados)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, R Williams, Phillips e Robertson; Thiago, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mane
Desfalques: Diogo Jota, Ozan Kabak, Naby Keita, Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip e Ben Davies (machucados)

liverpool
