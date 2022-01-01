Buffon avalia passagem de Cristiano Ronaldo na Juventus: 'Elenco não estava preparado para jogar com ele'

Buffon, ex-goleiro e ídolo da Juventus, avaliou a passagem de Cristiano Ronaldo pela Velha Senhora. Em entrevista ao "Corriere della Sera", o veterano afirmou que o clube de Turim e o elenco não souberam se adaptar ao estilo do craque português.- Os jogadores da Juventus não estavam preparados para jogar com Ronaldo. Goste ou não, todos sentiram seu peso no clube e isso nunca deveria acontecer, especialmente na Juventus.

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O italiano afirmou que o clube perdeu o DNA, mas ressaltou que Cristiano Ronaldo não teve culpa no processo que ocorreu na Velha Senhora.

- A equipe perdeu o DNA. E em uma reflexão mais profunda, isso não foi culpa do Ronaldo. Quando ele chegou ao clube, eu havia ido para o PSG. Quando voltei, o clube era diferente, já não era o mesmo o qual havia deixado um ano antes.

Apesar da chegada do craque português, a Juventus não conseguiu ter sucesso na Champions League, principal objetivo do clube de Turim. Em sua última temporada na Itália, CR7 conquistou apenas a Copa da Itália e a Velha Senhora ocupou apenas a 4ª colocação no Campeonato Italiano.