Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Buffon anuncia saída da Juventus aos 43 anos

Goleiro da Velha Senhora não descarta atuar por uma outra equipe na próxima temporada...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 10:36
Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP
Gianluigi Buffon, goleiro histórico da Juventus, anunciou sua saída do clube ao final da temporada. Em entrevista à "beIN Sports", o atleta não descartou a possibilidade de seguir atuando em um novo clube no próximo ano, mas ainda não há nada concretizado.- Este ano, essa linda e longa experiência com a Juve irá acabar de forma definitiva. Ou eu paro de jogar ou encontro uma situação que me incentive a atuar. Dei tudo pela Juventus.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Aos 43 anos, Buffon estava na condição de reserva de Szczesny e participou de poucas partidas sob comando do técnico Andrea Pirlo. Um dos possíveis para o goleiro é a Atalanta, que conta com Sportiello para a posição número um, mas que pode dar uma nova perspectiva para o campeão do mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados