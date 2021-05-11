Buffon anuncia saída da Juventus aos 43 anos

Gianluigi Buffon, goleiro histórico da Juventus, anunciou sua saída do clube ao final da temporada. Em entrevista à "beIN Sports", o atleta não descartou a possibilidade de seguir atuando em um novo clube no próximo ano, mas ainda não há nada concretizado.- Este ano, essa linda e longa experiência com a Juve irá acabar de forma definitiva. Ou eu paro de jogar ou encontro uma situação que me incentive a atuar. Dei tudo pela Juventus.