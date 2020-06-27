Bryan Ruiz comenta sobre situação no Santos: 'Não foi como eu esperava'

Crédito: Ivan Storti/Santos

O meia Bryan Ruiz, do Santos, comentou sobre a sua situação na equipe alvinegra, onde não joga há mais de um ano e está encostado no elenco comandado por Jesualdo Ferreira. Com contrato até o final do ano, o meia tenta um acordo com a diretoria santista para uma rescisão, ainda sem acerto.

- Tenho contrato com o Santos até dezembro. Infelizmente, as coisas aqui não saíram como esperava, mas faz parte do futebol. Tenho contrato até dezembro, vamos ver se conseguimos um acerto antes ou vamos terminar em dezembro - disse o jogador, em entrevista à Concacaf.

Bryan Ruiz também projetou o seu futuro na carreira. O costa-riquenho deseja voltar a jogar no futebol europeu, onde teve boas passagens em Twente, PSV, Fulham e Sporting. Porém, ele não descarta atuar na MLS, nos Estados Unidos e também na Costa Rica, seu país natal.

- Eu gostaria de voltar para a Europa, é um sonho que tenho. A MLS me chama a atenção e não fecho as portas para a Costa Rica também. No futebol, as coisas mudam muito rápido. Mas primeiro preciso solucionar a situação com o Santos antes de dezembro. Se não solucionar, esperar o final do contrato em dezembro - concluiu o meia.