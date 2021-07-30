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Bryan projeta 'jogo de seis pontos' contra o Coritiba

Antes da partida na noite desta sexta-feira (30) no Couto Pereira, lateral-esquerdo exaltou a força do elenco do Náutico...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 10:35
Crédito: Lateral fez 26 partidas com três gols na temporada (Tiago Caldas/CNC
Vice-líder e líder do Brasileirão da Série B, respectivamente, Coritiba e Náutico fazem o duelo mais aguardado da 15ª rodada em compromisso programado para esta sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), no estádio Couto Pereira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTitular e um dos principais destaques na boa campanha do Náutico na competição, o lateral Bryan projetou o famoso "jogo de seis pontos". O Timbu está na liderança do campeonato, com 30 pontos, e pode abrir uma vantagem de oito caso consiga a vitória sobre o adversário.
– A gente sabe que é um jogo de seis pontos. É um jogo importante, mas estamos pensando jogo a jogo e todos serão importantes. Sabemos da força do Coritiba, mas também temos qualidade do nosso lado e iremos forte para a partida de amanhã – afirmou.
O Alvirrubro não vai poder contar com a presença do meia Jean Carlo e do atacante Kieza, ambos lesionados, para o jogo em questão. Apesar dos desfalques, Bryan ressalta a força do elenco do Náutico e acredita que a equipe possa sair com o resultado positivo de Curitiba.
– Estamos desfalcados, mas temos feito bons jogos fora de casa e a força do grupo vai prevalecer. A expectativa é muito positiva e acredito que a gente vai bem nesse jogo contra o Coritiba – concluiu.

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