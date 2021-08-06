Brusque x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Brusque e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 7 de agosto, às 11h, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. O confronto será no Estádio Augusto Bauer, na cidade do interior de Santa Catarina. A partida marca a reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da Raposa, em sua terceira passagem pelo clube mineiro. E, a missão do treinador é conseguir tirar a equipe da zona do rebaixamento, onde ocupa a 18ª posição, com 13 pontos, para aí tentar iniciar uma reação em busca do G4 da competição. Pelos lados do Brusque, sexto colocado com 24 pontos, em uma ótima campanha para quem veio da Série C, a meta é ficar perto do grupo dos quatro melhores da competição, mas principalmente se manter na segunda divisão nacional. Luxa não terá o lateral Norberto, suspenso. De resto, contará com todo o elenco para encarar uma das surpresas da Série B.