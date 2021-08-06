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futebol

Brusque x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Será a estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da Raposa, que busca sair da zona do rebaixamento e iniciar uma reação na Série B...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 16:38
Crédito: Luxa já teve contato com o elenco azul e o torcedor tem nova esperança de uma melhora no campeonato-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Brusque e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 7 de agosto, às 11h, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. O confronto será no Estádio Augusto Bauer, na cidade do interior de Santa Catarina. A partida marca a reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da Raposa, em sua terceira passagem pelo clube mineiro. E, a missão do treinador é conseguir tirar a equipe da zona do rebaixamento, onde ocupa a 18ª posição, com 13 pontos, para aí tentar iniciar uma reação em busca do G4 da competição. Pelos lados do Brusque, sexto colocado com 24 pontos, em uma ótima campanha para quem veio da Série C, a meta é ficar perto do grupo dos quatro melhores da competição, mas principalmente se manter na segunda divisão nacional. Luxa não terá o lateral Norberto, suspenso. De resto, contará com todo o elenco para encarar uma das surpresas da Série B.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA BRUSQUE X CRUZEIRO Data: 7 de agosto de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Edson Antônio de Sousa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (Ambos de GO)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia FM, Super FM e Tempo Real LANCE
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)​Zé Carlos; Vivico, Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Thiago Alagoano; Maurício Garcez, Alex Ruan e Edu. Desfalques: sem desfalques
CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)
Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Welington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno Desfalques: Henrique (lesionado), Norberto (suspenso)

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