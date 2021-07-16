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futebol

Brusque x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O jogo é válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão e marca a primeira partida do Alvinegro Carioca sem o técnico Marcelo Chamusca na competição...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 19:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois de uma semana agitada, o Botafogo, finalmente, volta a campo. Na noite deste sábado, às 19h, o Alvinegro enfrenta o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. As equipes estão empatadas com 13 pontos, mas o time de Santa Catarina está uma posição acima (11ª lugar) por conta dos critérios de desempate.
> Clique aqui e saiba como o Brusque chega para enfrentar o BotafogoPara este confronto, o Botafogo será comandando pelo técnico do time sub-20, Ricardo Resende. Ele estará à frente do Glorioso para o duelo, uma vez que a diretoria ainda não conseguiu encontrar um nome para substituir o treinador Marcelo Chamusca.
> Veja a tabela da Série B
O Botafogo treinou na manhã desta sexta-feira no Estádio Nilton Santos e vai para Santa Catarina durante a parte da noite. Em campo, as novidades devem ser o jovem zagueiro Lucas Mezenga, que entra no lugar do suspenso Gilvan, Rafael Carioca na lateral-esquerda e Marco Antônio no sistema ofensivo.FICHA TÉCNICABrusque x Botafogo​Data/Hora: 17/07, às 19hLocal: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)Assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BRUSQUE (Técnico: Jeferson Testoni)​Zé Carlos, João Carlos, Ianson, Everton Alemão e Airton. Rodolfo, Zé Mateus, Thiago Alagoano. Bruno Alves, Edu e Garcez (ou Gabriel Taliari).
Suspenso: -Pendurados: Edu, Bruno Alves, Thiago Alagoano, Zé Mateus, Toty, Diego Mathias e Bruno LopesFora: Alex Ruan (lesão muscular); Ruan Carneiro e Sandro (Covid-19)
BOTAFOGO (Técnico: Ricardo Resende)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga, Rafael Carioca; Barreto, Pedro Castro; Diego Gonçalves, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.
Suspensos: Gilvan​Pendurados: Luís Oyama e Rafael Carioca​Fora: Ronald, Luís Oyama, Gatito Fernández, Diego Cavalieri e Jonathan (lesionados); Guilherme Santos (problemas familiares)
Palpites: na redação do LANCE!, 35% apostam em uma vitória do Botafogo, 50% acham que a partida terminará empatada e os outros 15% acreditam que o Brusque sairá com os três pontos.

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