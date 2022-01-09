Bruno Viana se despede do Flamengo: 'Temporada de muito aprendizado'

Na tarde deste domingo, através das redes sociais, Bruno Viana publicou uma mensagem de despedida do Flamengo. O zagueiro, que estava emprestado pelo Braga, não conseguiu se firmar no Rubro-Negro e, assim, não teve a opção de compra exercida. O defensor ressaltou que teve uma temporada "de muito aprendizado" no Fla e agradeceu a oportunidade de ter vestido o Manto.> Paulo Sousa entrou no circuito por permanência de Thiago Maia no Flamengo- Fim de um ciclo importante na minha vida. Tive uma temporada de muito aprendizado no Flamengo, onde quero agradecer a direção, funcionários, companheiros de clube e comissão por todo o apoio que me deram. Agradeço ao clube pela oportunidade de vestir o Manto de um dos maiores times do mundo. Valeu, Nação. Obrigado, Flamengo - escreveu. Bruno Viana foi oficializado pelo Flamengo no dia 12 de fevereiro do ano passado - ele, inclusive, foi o primeiro reforço do clube carioca em 2021. A opção de compra do defensor era de 7 milhões de euros, o que dá pouco mais de mais R$ 45 milhões na cotação atual.