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Bruno Viana recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Flamengo contra o Santos

Bruno Viana entrou na partida aos 38 minutos da etapa final e foi advertido com o cartão amarelo nos acréscimos...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 23:07

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 23:07

O Flamengo já tem uma baixa confirmada para enfrentar o Santos na próxima segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Bruno Viana recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Sport e, assim, cumprirá suspensão automática diante do Peixe.> ATUAÇÕES: Hugo Souza garante empate do Flamengo contra o SportVale lembrar que Bruno Viana não foi titular na partida desta sexta-feira, contra o Leão. Ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo e recebeu o cartão amarelo nos acréscimos.
Assim, para enfrentar o Santos, o Flamengo terá Rodrigo Caio, David Luiz e Gustavo Henrique à disposição. Léo Pereira, outro zagueiro do time, está com dores, e ainda não se sabe se ele terá condições de entrar em campo na próxima segunda-feira.
Crédito: BrunoVianaécartaforadobaralhoparaopróximojogo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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