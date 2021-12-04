Bruno Viana recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Flamengo contra o Santos

O Flamengo já tem uma baixa confirmada para enfrentar o Santos na próxima segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Bruno Viana recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Sport e, assim, cumprirá suspensão automática diante do Peixe.> ATUAÇÕES: Hugo Souza garante empate do Flamengo contra o SportVale lembrar que Bruno Viana não foi titular na partida desta sexta-feira, contra o Leão. Ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo e recebeu o cartão amarelo nos acréscimos.
Assim, para enfrentar o Santos, o Flamengo terá Rodrigo Caio, David Luiz e Gustavo Henrique à disposição. Léo Pereira, outro zagueiro do time, está com dores, e ainda não se sabe se ele terá condições de entrar em campo na próxima segunda-feira.