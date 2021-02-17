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futebol

Bruno Viana realiza o primeiro treino pelo Flamengo no CT; assista

'Quero deixar tudo que tenho do meu potencial aqui', disse o zagueiro de 26 anos - emprestado pelo Braga, de Portugal, em sua apresentação...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 16:20

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Apresentado na última terça-feira, Bruno Viana chegou ao Flamengo falando que "está realizando um sonho pessoal" e que pretende "fazer história". E as páginas iniciais já começaram a ser escritas. Nesta quarta, o zagueiro realizou a primeira atividade como atleta do clube no gramado do Ninho do Urubu. Bruno fez atividades leves com a bola, ainda sem participar de treinos com o grupo - o zagueiro emprestado pelo Braga-POR só poderá atuar na temporada 2021. Veja imagens da atividade no vídeo abaixo.
+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!
Após quase cinco anos na Europa, Bruno Viana, de 1,87m de altura, retorna ao Brasil com contrato de empréstimo até o fim do ano. No fim do período, o Flamengo terá opção de compra em definitivo do zagueiro no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).
- ​Chego para ajudar a equipe a conquistar títulos, que é o mais importante, e fazer a minha história, que tem que ser grande. Quero deixar tudo que tenho do meu potencial aqui. O sonho de qualquer jogador é jogar no Maracanã cheio com a torcida do Flamengo. Na Europa, também se fala isso. Não vejo a hora de realizar um sonho meu e da minha família.
+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados
Aos 26 anos, Bruno Viana chega para reforçar um dos setores mais questionados pela torcida em 2020. Após a saída de Marí, Léo Pereira e Gustavo Henrique foram contratados, mas não conseguiram se firmar na equipe titular e passaram a conviver com críticas. Sobre isso, o novo reforço mostrou não se importar com a cobrança imediata.

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