Bruno Viana realiza o primeiro treino pelo Flamengo no CT; assista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Apresentado na última terça-feira, Bruno Viana chegou ao Flamengo falando que "está realizando um sonho pessoal" e que pretende "fazer história". E as páginas iniciais já começaram a ser escritas. Nesta quarta, o zagueiro realizou a primeira atividade como atleta do clube no gramado do Ninho do Urubu. Bruno fez atividades leves com a bola, ainda sem participar de treinos com o grupo - o zagueiro emprestado pelo Braga-POR só poderá atuar na temporada 2021. Veja imagens da atividade no vídeo abaixo.

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Após quase cinco anos na Europa, Bruno Viana, de 1,87m de altura, retorna ao Brasil com contrato de empréstimo até o fim do ano. No fim do período, o Flamengo terá opção de compra em definitivo do zagueiro no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

- ​Chego para ajudar a equipe a conquistar títulos, que é o mais importante, e fazer a minha história, que tem que ser grande. Quero deixar tudo que tenho do meu potencial aqui. O sonho de qualquer jogador é jogar no Maracanã cheio com a torcida do Flamengo. Na Europa, também se fala isso. Não vejo a hora de realizar um sonho meu e da minha família.

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