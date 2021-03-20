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Bruno Viana lamenta ausência da torcida e destaca estreia pelo Flamengo: 'Realização de um sonho'

Zagueiro foi titular ao lado de Léo Pereira na goleada por 4 a 1 sobre o Resende...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 23:43

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 23:43
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da boa atuação coletiva, a goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre o Resende, nesta sexta-feira, foi marcada pela estreia de Bruno Viana, o primeiro reforço do clube para a temporada. Na coletiva pós-jogo, o zagueiro destacou a realização do sonho, mas lamentou o fato das arquibancadas do Maracanã estarem vazias. - Muito feliz de ter estreado pelo Flamengo e realizar esse sonho. Pena não ter a torcida no Maracanã. Talvez, se tivesse a torcida, poderia ter sido a melhor estreia possível. Muito feliz pela realização do sonho e ainda mais pela vitória.
Bruno Viana foi titular ao lado de Léo Pereira. Apesar do gol sofrido, o zagueiro não foi muito exigido defensivamente e teve boa participação com a bola nos pés. Para ele, o próximo passo é ganhar entrosamento com os novos companheiros.
- Acho que minha estreia foi boa, depois de quatro meses sem jogar. Eu acho que preciso melhorar o entrosamento com o time e com os meninos. Preciso ter mais oportunidades para ir acostumando com a camisa do Flamengo.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos nove pontos e assumiu a liderança provisória da Taça Guanabara. Volta Redonda (7) e Portuguesa (6) ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o Rubro-Negro. Na próxima rodada, o clube terá pela frente o clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira.

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