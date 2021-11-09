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Bruno Spindel se irrita com arbitragem em jogo do Flamengo, cobra Gaciba e diz: 'Isso é criminoso'

Em vídeo divulgado pelo 'Canal Flazoeiro', o dirigente classificou a atuação como 'criminosa' e cobrou Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 21:52

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 21:52

Crédito: Marcelo Cortes/ Flamengo
O jogo entre Chapecoense e Flamengo, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, ainda não acabou, mas a atuação da arbitragem já gerou críticas por parte do diretor de futebol do Rubro-Negro, Bruno Spindel. Isso porque o trio de arbitragem cometeu dois erros dentro de campo que prejudicaram o Fla. Em vídeo divulgado pelo "Canal Flazoeiro", o dirigente classificou a atuação como "criminosa" e cobrou Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.- É um crime isso que a arbitragem está fazendo com o Flamengo. Não consigo entender a posição da CBF. Isso aqui que aconteceu na Arena Condá é criminoso. Um penal (não dado) e (não) expulsão do goleiro no lance do Gabi e o Gabi não estava impedido. O bandeira e o árbitro erraram de não deixar o lance seguir. Isso é criminoso, criminoso. Gaciba, eu quero ver você falar sobre esses lances - disse o dirigente. Os dois lances em questão ocorreram ainda na etapa inicial. No primeiro, o goleiro Keiller tentou um corte em cima de Gabigol, mas acabou acertando o atacante com as mãos. O árbitro deixou o lance seguir.
Na segunda, Gabi recebeu ótimo lançamento, driblou o goleiro e estava pronto para marca o 100º gol com a camisa do Flamengo. O atacante partiu do campo de defesa, mas, mesmo assim, a arbitragem assinalou o impedimento.

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