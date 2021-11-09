Bruno Spindel se irrita com arbitragem em jogo do Flamengo, cobra Gaciba e diz: 'Isso é criminoso'

O jogo entre Chapecoense e Flamengo, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, ainda não acabou, mas a atuação da arbitragem já gerou críticas por parte do diretor de futebol do Rubro-Negro, Bruno Spindel. Isso porque o trio de arbitragem cometeu dois erros dentro de campo que prejudicaram o Fla. Em vídeo divulgado pelo "Canal Flazoeiro", o dirigente classificou a atuação como "criminosa" e cobrou Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.- É um crime isso que a arbitragem está fazendo com o Flamengo. Não consigo entender a posição da CBF. Isso aqui que aconteceu na Arena Condá é criminoso. Um penal (não dado) e (não) expulsão do goleiro no lance do Gabi e o Gabi não estava impedido. O bandeira e o árbitro erraram de não deixar o lance seguir. Isso é criminoso, criminoso. Gaciba, eu quero ver você falar sobre esses lances - disse o dirigente. Os dois lances em questão ocorreram ainda na etapa inicial. No primeiro, o goleiro Keiller tentou um corte em cima de Gabigol, mas acabou acertando o atacante com as mãos. O árbitro deixou o lance seguir.