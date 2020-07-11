Bruno Rodrigues destaca preparação da Ponte para retomada do Paulistão

Crédito: Luiz Guilherme Martins / Ponte Preta

Destaque do Paraná em 2019, Bruno Rodrigues chegou à Ponte Preta nesta temporada e não escondeu a felicidade ao saber da confirmação do retorno do Paulistão. Na última quarta-feira, o Governador de São Paulo, João Doria, anunciou que o Campeonato Paulista será retomado no dia próximo dia 22.

- Creio que todos do clube estavam esperando ansiosamente o retorno dos jogos. Com a definição, temos cerca de 15 dias para continuar trabalhando firme e aperfeiçoar mais ainda a parte física, técnica e o entrosamento com o time. Vamos enfrentar os dois jogos que restam como finais. Cada um precisa dar o máximo de si, vamos nos empenhar em cada lance, em cada dividida e conseguir aproveitar as oportunidades no ataque para conquistar os seis pontos e sair da situação que nos encontramos na tabela.

Dos 13 jogos oficiais disputados pela Ponte Preta em 2020, Bruno Rodrigues entrou em campo em 12 - em oito foi titular. Nas oportunidades que recebeu do técnico Brigatti, o atacante contribuiu com um gol e três assistências. O jogador é o vice-líder do time em passes para os companheiros marcar, fica atrás apenas do meia João Paulo, com quatro.

A meta do jogador de 23 anos é tirar a Ponte Preta da zona de rebaixamento do Estadual. O clube é o lanterna do grupo A, com sete pontos somados. Bruno acredita em uma retomada do time de Campinas na volta do futebol em São Paulo.

- Meu primeiro objetivo é tirar a Ponte Preta da situação que está no Campeonato Paulista. Esse é o foco de todos no clube, estamos muito empenhados para conseguir vencer os jogos restantes do Estadual. A Ponte é um time tradicional em São Paulo, que há três anos foi vice-campeão paulista. Depois de garantir a permanência da Ponte na elite do Paulistão, vamos focar no Brasileiro. Sabemos que temos uma temporada longa pela frente, vou me dedicar ainda mais para colocar a Ponte Preta na série A.