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futebol

Bruno Rodrigues destaca preparação da Ponte para retomada do Paulistão

Relevado pelo Athletico-PR, atacante é  um dos destaques da equipe comandada por João Brigatti. Equipe de Campinas volta a campo para enfrentar o Novorizontino, em casa
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Publicado em 11 de Julho de 2020 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 14:26
Crédito: Luiz Guilherme Martins / Ponte Preta
Destaque do Paraná em 2019, Bruno Rodrigues chegou à Ponte Preta nesta temporada e não escondeu a felicidade ao saber da confirmação do retorno do Paulistão. Na última quarta-feira, o Governador de São Paulo, João Doria, anunciou que o Campeonato Paulista será retomado no dia próximo dia 22.
- Creio que todos do clube estavam esperando ansiosamente o retorno dos jogos. Com a definição, temos cerca de 15 dias para continuar trabalhando firme e aperfeiçoar mais ainda a parte física, técnica e o entrosamento com o time. Vamos enfrentar os dois jogos que restam como finais. Cada um precisa dar o máximo de si, vamos nos empenhar em cada lance, em cada dividida e conseguir aproveitar as oportunidades no ataque para conquistar os seis pontos e sair da situação que nos encontramos na tabela.
Dos 13 jogos oficiais disputados pela Ponte Preta em 2020, Bruno Rodrigues entrou em campo em 12 - em oito foi titular. Nas oportunidades que recebeu do técnico Brigatti, o atacante contribuiu com um gol e três assistências. O jogador é o vice-líder do time em passes para os companheiros marcar, fica atrás apenas do meia João Paulo, com quatro.
A meta do jogador de 23 anos é tirar a Ponte Preta da zona de rebaixamento do Estadual. O clube é o lanterna do grupo A, com sete pontos somados. Bruno acredita em uma retomada do time de Campinas na volta do futebol em São Paulo.
- Meu primeiro objetivo é tirar a Ponte Preta da situação que está no Campeonato Paulista. Esse é o foco de todos no clube, estamos muito empenhados para conseguir vencer os jogos restantes do Estadual. A Ponte é um time tradicional em São Paulo, que há três anos foi vice-campeão paulista. Depois de garantir a permanência da Ponte na elite do Paulistão, vamos focar no Brasileiro. Sabemos que temos uma temporada longa pela frente, vou me dedicar ainda mais para colocar a Ponte Preta na série A.
Antes de encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista, a Macaca tem dois jogos para disputar: contra Novorizontino e Mirassol. Os clubes paulistas ainda aguardam a definição das datas dos confrontos da retomada do Paulistão.

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