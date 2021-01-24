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futebol

Bruno Rodrigues decide e Ponte vence o CRB

Atacante brilhou no duelo do Moisés Lucarelli e ajudou a Macaca a levar a melhor diante do Galo...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 20:32
Crédito: Álvaro Jr/Ponte Press
No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta se despediu dos jogos como mandante na temporada em grande estilo ao derrotar o CRB por 3 a 1. Com o placar, a Macaca chega aos 54 pontos, na 8ª posição. O Galo é o 10º colocado, com 37 pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Calendário
Na rodada final, a Ponte Preta fecha a temporada contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O CRB recebe o Cuiabá, no estádio Rei Pelé.
Ponte mais feliz
Na etapa final o equilíbrio até deu o tom do jogo, mas aos poucos a Ponte Preta começou a tomar conta das ações e o gol parecia questão de tempo. De tanto insistir, Bruno Rodrigues, na pequena área, mandou para o fundo da rede. Nos minutos finais, o centroavante teve outra chance no cruzamento de Apodi e testou para dentro da rede, 2 a 0.
Ponte define o duelo
Com tranquilidade, a Ponte Preta definiu o seu triunfo na casa dos 15 minutos da etapa final, quando Guilherme Pato recebeu de Matheus Peixoto e tocou com categoria. O CRB, que pouco criou, só conseguiu balançar a rede aos 28 minutos, quando Luiz Paulo soltou o pé de fora da área e não deu chances ao goleiro.

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