Bruno Rodrigues decide e Ponte vence o CRB

Crédito: Álvaro Jr/Ponte Press

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta se despediu dos jogos como mandante na temporada em grande estilo ao derrotar o CRB por 3 a 1. Com o placar, a Macaca chega aos 54 pontos, na 8ª posição. O Galo é o 10º colocado, com 37 pontos.

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Calendário

Na rodada final, a Ponte Preta fecha a temporada contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O CRB recebe o Cuiabá, no estádio Rei Pelé.

Ponte mais feliz

Na etapa final o equilíbrio até deu o tom do jogo, mas aos poucos a Ponte Preta começou a tomar conta das ações e o gol parecia questão de tempo. De tanto insistir, Bruno Rodrigues, na pequena área, mandou para o fundo da rede. Nos minutos finais, o centroavante teve outra chance no cruzamento de Apodi e testou para dentro da rede, 2 a 0.

Ponte define o duelo