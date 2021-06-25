futebol

Bruno Praxedes é o novo reforço do Red Bull Bragantino

Meio-campista de 19 anos é uma das revelações do Inter e assinou com o Massa Bruta até junho de 2026...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:46

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:46

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
Líder do Campeonato Brasileiro, o Bragantino anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do meio-campo Bruno Praxedes, que estava no Internacional.
Aos 19 anos, o atleta se encaixa no perfil do clube, que gosta de garimpar jovens no mercado brasileiro e que possam render dinheiro no futuro.
Revelado pelo Colorado, o atleta ganhou espaço na época de Eduardo Coudet e não saiu mais, o que mostra a sua qualidade dentro das quatro linhas.
O acordo de Bruno Praxedes com o Red Bull Bragantino é válido até junho de 2026 e está liberado para estrear pelo clube do interior paulista.

