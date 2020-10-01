Bruno Nazário tem constatada lesão em ligamento do tornozelo esquerdo

O Botafogo tem um problema para administrar, e por tempo indeterminado. Após deixar o gramado do Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira, sem conseguir andar, o meia Bruno Nazário precisou ir a um hospital onde passou por exames. Uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo foi diagnosticada.
Confira a nota divulgada pelo clube:
"O clube confirma que o meia Bruno Nazário sofreu lesão ligamentar após torção no tornozelo esquerdo. O jogador foi encaminhado ao hospital logo após a partida, realizou exames de ressonância magnética e radiografia, que não constataram necessidade de cirurgia. Nazário já iniciou sua reabilitação."
Nesta quarta, o Botafogo perdeu para o Bahia e, desta forma, segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é o clássico com o Fluminense, neste domingo.